ABD, iddia ettiği gibi Suriye'den çekilmeye niyetli falan değil. Çekilmez.

ABD, Suriye'den değil, Türkiye'nin önünden çekildi; daha doğrusu çekilmeye zorladık.

Sonunda "gider, petrol yataklarını koruruz" dediler.

Bazı "yorumcu" arkadaşlar günde sadece 140 bin varil üreten petrol yataklarına ABD'nin ihtiyacı varmış gibi anlatıyorlar ki, gülünç.

Bazıları da ABD'nin resmi ağzına uyup "petrol yatakları DEAŞ'ın eline geçmesin diye oradalar" diyor.

Oysa bunlar işin "hile"si.

ABD, Suriye'deki petrol yataklarını koruyarak o petrolden yılda yüz milyonlarca dolar gelir elde eden PYD'nin mevcut varlığını ve gelecekteki pazarlık gücünü korumuş oluyor.

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Ancak daha ötesi var...Şimdi geçmişe baktığımızda şunu iddia etmek yanlış olmayacaktır: "" bahane edilerek Suriye krizinin çıkartılmasının sebebi buObama yönetimi kriz 2020'den öteye kadar uzasın, kaos sonunda yepyeni bir harita ve güç dağılımı ortaya çıksın istiyordu.Rusya bu oyunu bozdu.15 Temmuz darbe/işgal girişimini aşan Türkiye de bölgede güç sahibi olacağını açık açık ortaya koyunca ABD'nin hesapları iyice karıştı.Ve unutmamalı ki...Yani bizi daha da hareketli günler bekliyor.Yani ABD öyle kolay kolay denklemden çıkmaz.

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geçen gün "Akdeniz Kalkanı harekatı ne zaman başladı? 2006'da. Peki o tarihten sonra olanlara ve Türkiye'nin yaşadıklarına bir bakın" derken, yerden göğe haklıydı. (Takvim, 2 Kasım)Harekatın adıama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat görev tanımı şöyle: "Doğu Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanlarında farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak..."İlk olarak'da icra edilmiş.O günden sonrasını biliyoruz.Bu" bedelini Türkiye'ye, Silahlı Kuvvetlere ve iktidara ödetmek içinyapıldı.Bunları anlamak vezihnimize kazımamız gerekir.Mesela uluslararası ilişkiler uzmanlarının meselesi değil,dir...