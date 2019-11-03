Hayat şakaya gelmez. Buyurun size bir örnek... Karşınızda bir ağaç var ve rüzgarsız bir hava... En alt daldaki bir yaprak en üst daldaki yaprağa nasıl dokunabilir? Dokunamaz... Ama bir fırtına koptuğunda her şey birbirine karışır ve o iki yaprak yan yana geliverir. (I. S. TURGENYEV /

Duman)

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Olayların bize ibret olması gerekeninden fazlasını bilmek zorunda değiliz. (/ Isabelle)

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İnsan sevincine ve üzüntüsüne hükmetmek yerine sevincinin ve üzüntüsünün kendisine hükmetmesine izin veriyor. (/ Bisiklet Dersleri)

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Gençken hep hayatın henüz başlamadığı hissini taşırsın; hayat hep bir hafta sonra bir ay sonra, bir yıl sonra başlayacak gibidir. Sonra yaşlanır ve fark edersin ki, beklediğin hayat gelmemiş ve sorarsın kendine, "peki yaşadığım neyin nesiydi?" (/ Life After God)

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Modernlik insanları öyle bir savuruyor ve hayatlarını darmadağın ediyor ki, sükunete olan özlem büyüyor (...) Sükunet, ateşli aktivizmin ve bilimsel iyimserliğin kurbanı oldu. Onun yerini alan sahte "coolness/serin duruş", her şeye rağmen sükunetin hatırasını sıcak tuttu (...) Sükunete sahip değilim fakat daha güzel bir yaşam sürebilmek için uğruna çabalamaya değer görünüyor. (/ Sakin Olmak-Yaşlanırken Kazandıklarımız)

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Buradan kaçamayışımın nedeni balkonun yüksekliği değil, kaçacak yerimin olmayışıdır. (/ Usta ile Margarita)

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Amerikan televizyonları bitimsiz gülümsemeler ve gittikçe daha mükemmelleşen dişlerle dolu... Onlara güvenmemizi istiyorlar mı? Hayır. İyi insanlar olduklarını düşünmemiz gerekiyor mu? Hayır. Tek istedikleri mükemmel dişlerini göstermek. Karşılığında hayranlığımızı bekliyorlar. (/ 2666)

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Güzel sanatların bir dalı olarak küstahlık etmeden de iddialı olabilmek... (/ Ihlamur Günlükleri-2)

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Bence kitap demek bir defa okumak için yazılan bir şey değildir. Bazı tanıdıklarım haftada üç dört tane okuyorlar. Onlara hayret ediyorum. Kitap, nasıl diyeyim, içinde yaşadığımız ev gibi olmalı, vatan gibi olmalı, her noktasına hatıralarımız karışmalı. (/ Bir Tereddüdün Romanı)