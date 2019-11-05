Bırakın, CHP'li vekiller, belediye başkanları ve yancıları bol bol konuşsunlar...

"Bak bu olmadı!" diyerek onları siyaseten maske takmaya ve ettikleri lafları daha sonra evirip çevirip düzeltmeye zorlamayın...

Bunları yapmayın ki, gerçek yüzlerini, esas hesaplarını, kafalarının arkasında yatanları görmek isteyen görebilsin...

Buna ihtiyacımız var.

Mesela Tunç Soyer'in Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili "hepimizi huzursuzluğa, karamsarlığa iten bu savaş bir an önce bitsin" şeklindeki sözlerini eleştiren AK Parti İzmir vekili Mahmut Atilla Kaya "Kimse karamsar değil. Türkiye asker selamı veriyor, Soyer karalar bağlıyor" derken yerden göğe haklı.

Fakat Kaya "Sayın Soyer'in acilen bir düzeltme yapma zarureti vardır" derken yanılıyor.

Hayır, düzeltmesin!

Bulandırmasın!

Öyle "ecnebi" haliyle kalsın.

Gerisini hemşehrileri ve partilileri düşünsün.

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Aynı şey Soyer ve diğer CHP'lilerin ""ya duydukları ilgi için de geçerli.Kılıçdaroğlu gibi baş döndüren laf çevirmelerden medet ummalarındansa, böylesi daha iyidir.Kaldı ki, İmamoğlu, Soyer gibi CHP'lilerde bu konuda gördüğümüz "" basit bir şey değil.Merkezinde Doğu Akdeniz sorunu yatıyor.Bu "uyum"un Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güçlenmesine şiddetle karşı uluslarası network'le bağlantılı olmadığını kim iddia edebilir?O yüzden belki filmin makarasını önce geriye doğru sarıp CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Şubat ayındaolarak değerlendirmesine ve hiç sıkılmadan "" diye sormasına bakmak gerek.

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Bir de'nın 7 Aralık 2018'dekivar tabii.Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ziyaretle ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.Açıklamadaki ""ndan şikâyetilgi çekiciydi. Hatta laf arasına sondaj faaliyetleriçerçevesinde Mısır ve İsrail'le ilişkilerimizindüzeltilmesi gereği sıkıştırılmıştı.Şimdi CHP oin esasen yalnız görülecek bir iş olduğunu bilmez mi?O halde, asıl dertleri ne?