Çok hata yaptım... En kötüsü gözlerim açıkken uyuya kalmaktı. (TOMRİS UYAR / Aramızdaki Şey)

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Tepeye tırmandığımız zannederken aslında bayır aşağı koşmak. Tam böyleydi durum. İnsanların gözünde yükselirken, hayat da aynı anda benden o kadar eksiliyor, ayaklarımın altından çekiliyordu. (/ İvan İlyiç'in Ölümü)

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Biber tanesi de, sevgilinin ay yüzündeki beni de siyah. Her ikisi de can yakar ama bu nerede, o nerede... (/ Hay Bin Yakzan)

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Bütün ruh hastalıkları ısmarlama yapılmışır. (/ İskenderiye Dörtlüsü-Clea)

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İyileştirmek, dağlamaktır. Mahşer olarak tedavi. Büyük ateş; hatalar yandı kül oldu. (/ Love's Body)

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Putlara tapınan halklar, değiş tokuş edilen malların ruhları olduğunu sanacak kadar düşmemişlerdi. (/ In These Great Times)

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Gerçek yiğit tek başına eğlenir. (/ Özden Günlükler)

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Her zaman en karanlık yer lambanın hemen altıdır. (/ Bir Aşk Söyleminden Parçalar)

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Pişmanlık, insanın kendi hakkındaki tanımından duyduğu rahatsızlıktır. Tövbe, insanın bir önceki tanımını reddetmesi, kendisini yeniden tanımlamasıdır. (/ Bir Medeniyet Kurmak-Düşünce dergisi 1977)

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Parthenon karşısında yüreğim hiç hoplamadı. Bana aklın ve geometrinin mermerleşmiş eseri olarak göründü. 2 gibi, 4 gibi çift sayı. Ayaklarının üzerinde sağlam durur, hali vakti yerindedir, yer değiştirmez... Benim yüreğimin uyumu ise uyumsuzluktur. Bu dünya hoşuna gitmemiştir. Tek ayak üstünde durur, diğerini gitmek için ileri uzatmıştır. (/ El Greco'ya Mektuplar)

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Hiçbir felaket şuuru kadar büyük değildir. (/ Yaşadığım Gibi)

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Gereğinden fazlasını anlarsak belki iyi anlayamayız. Size söylüyorum bunu, çok şeyi anlamış ve anlamamış olanlara. (/ Budala)

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Kitap bitti. Dükkan kapandı. (Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı)