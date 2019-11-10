Çok hata yaptım... En kötüsü gözlerim açıkken uyuya kalmaktı. (TOMRİS UYAR / Aramızdaki Şey)
***Tepeye tırmandığımız zannederken aslında bayır aşağı koşmak. Tam böyleydi durum. İnsanların gözünde yükselirken, hayat da aynı anda benden o kadar eksiliyor, ayaklarımın altından çekiliyordu. (L. N. TOLSTOY / İvan İlyiç'in Ölümü)
***Biber tanesi de, sevgilinin ay yüzündeki beni de siyah. Her ikisi de can yakar ama bu nerede, o nerede... (İBN SİNA-İBN TUFEYL / Hay Bin Yakzan)
***Bütün ruh hastalıkları ısmarlama yapılmışır. (LAWRENCE DURRELL / İskenderiye Dörtlüsü-Clea)
***İyileştirmek, dağlamaktır. Mahşer olarak tedavi. Büyük ateş; hatalar yandı kül oldu. (NORMAN O. BROWN / Love's Body)
***Putlara tapınan halklar, değiş tokuş edilen malların ruhları olduğunu sanacak kadar düşmemişlerdi. (KARL KRAUS / In These Great Times)
***Gerçek yiğit tek başına eğlenir. (BAUDELAIRE / Özden Günlükler)
***Her zaman en karanlık yer lambanın hemen altıdır. (ROLAND BARTHES / Bir Aşk Söyleminden Parçalar)
***Pişmanlık, insanın kendi hakkındaki tanımından duyduğu rahatsızlıktır. Tövbe, insanın bir önceki tanımını reddetmesi, kendisini yeniden tanımlamasıdır. (İSMET ÖZEL / Bir Medeniyet Kurmak-Düşünce dergisi 1977)
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***Hiçbir felaket şuuru kadar büyük değildir. (A.H. TANPINAR / Yaşadığım Gibi)
***Gereğinden fazlasını anlarsak belki iyi anlayamayız. Size söylüyorum bunu, çok şeyi anlamış ve anlamamış olanlara. (DOSTOYEVSKİ / Budala)
***Kitap bitti. Dükkan kapandı. (BİLGE KARASU / Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı)