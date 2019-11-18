Önce kaos oluşsun istiyorlar ki, ardından yeni düzeni keyiflerine göre kurabilsinler...

Kibrit kutusunu tutup defalarca çalkalamak istiyorlar ki, sonunda kibritler belli bir düzende sıraya dizilebilsin...

Güçlü, sabırlı ve zalimler...

Dünya 21. yüzyılda onların istediği gibi şekillensin, yeryüzü onlara "hizmet" versin istiyorlar ve bunun için ikinci çeyreğe kadar ortalığı karıştırmaktan geri durmuyorlar, durmayacaklar.

Kaos için her yolu deniyorlar.

Şimdi bütün dikkatlerini, hesaplarını, paralarını, ajanlarını sokakları karıştırmaya adadılar.

Irak'tan Hong Kong'a; İspanya'dan İran'a kadar uzanan bir çizgi bu...

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Kitlelerin sokağa çıkışları elbette sosyal dinamiklere dayanır. Meşru görünen hak arayışları olmadan kitlelerin sokağa dökülmesi güçtür.Hele İran gibi, Venezuela gibi ambargo altındaki ülkeleri düşünün. Bu durum söz konusu ülkelerin sokaklarını her an alev almaya hazır halde tutuyor.Ancak şunu unutmamak gerek...Sistem dışı kalan ya da sisteme eklemlenmekte güçlük çeken kesimlerin sayısının artışı veancak hareket halindeyken (futbol taraftarları, vb.) hissedebilen grupların varlığı işi değiştirmeye başladı.Üzerlerinde kolayca oynayabiliyor, hızla mobilize edebiliyorsun.Hiç komploculukla falan beni eleştirmeye kalkışmayın, güler geçerim!İki binlerin başından berigözardı mı edelim?Venezeuela'lı Guaido'yu bile 2005'te Sırbistan'da Otpor seminerlerine göndermiş bir organize yapıdan söz ediyoruz...Hong Kong'lu protestocuları ikide bir ziyaret eden ABD'li diplomat ve CIA ajanlarının görüntülerini defalarca izledik.Şu soruyu da yabana atmayın:Sırada birinci yıllarını kutlayan "Sarı Yelekliler"in entelektüel derinlik kazanması ve Avrupa'ya yayılması mı var?

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Bilen bilir, sokakların karışması etkilidir;Belki bugün Irak sokaklarını dolduran göstericiler istediklerine eninde sonunda ulaşacaklarını sanıyorlar ama ne yazık ki, öyle olmayacak.Irak ve İran sokaklarını dikkatle izlemek zorundayız.