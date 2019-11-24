Bir tek günü olsun, geçirmek için ruhlarınızda nasıl bir bozulma olması gerekiyor; ne yalanlar, eğilmeler, kazıp bir şeyler çıkartmalar, düzgün konuşmalar, kölelikler! (WIRGINIA WOOLF / Dalgalar)

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Unutmak, ilaç gibidir. Doğru zamanda kullanmalısınız. (/ Roads to Berlin)

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Garip bir yüzü vardı, kazazede yüzü. (/ Çığlık)

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Beden, ruhun dış çizgilerinden, sınırlarından başka bir şey değildir. (/ İskenderiye Dörtlüsü-Balthazar)

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Dünya öylesine karmaşık ve fazlalıklarla yüklü ki, biraz aydınlık bakabilmek için seyreltmek gerekiyor, seyreltmek./ Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu)

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Bir kahvede çevremizdeki müşterileri gösteren biri (haklı olarak) şöyle demişti bana: " Bak, ne kadar iç karartıcılar! Bugünlerde fotoğraflar insanlardan daha canlı." (/ Camera Lucida)

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Bir sabah her zamanki gibi kahve yapmış amcamı bekliyordum. Gelmeyecekti. O gece ölmüştü. Kazağı bir taburenin üzerinde dinleniyordu. Sanki bir insan. Yorgun. Yüzümü ağlayarak sevdiğim birinin kollarına gömer gibi kazağa gömüyorum. Amcam burada, capcanlı, sigaranın soğuk kokusunda, çimento tozunda, badana tutkalında... (/ Kokular)

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Fazla sanat, sanat demek değildir. Bu ekmek yerine, durmadan şeker yemeye benzer. (/ İvan Denizoviç'in Bir Günü)

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Şehre çok çabuk indik, gerektiği gibi toprağa hoşça kal diyemedik. (/ Dar Alanda Tufan)

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Hani büyüklerin çizmesini giymiş bir çocuğu tebessümle karşılarız ya, öyle; parmaklarımı on yaşındaki oğlumun saçları arasında gezdirirken, kırlaşmış birkaç tel gözüme çarpıyor... (/ Saraybosna Blues)

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Ölmek üzere olanların başlarında bulundum ben. Kendilerine asla kucak açmamış bir dünyadan ayrıldıkları için yakınlarının yas tutmasına şaşar gibiydiler. (/ Damage)

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Aslında insanlar okumuyor ya da okuyorlarsa, anlamıyor ya da anlıyorlarsa unutuyorlar. (/ Katilin Temizliği)