Hakikat nerede başlar? Kelimelerin tükendiği yerde. (SAFİYE EROL / Ülker Fırtınası)

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Anlamak için insanda yürek olmalı. (Budala)

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Orta yaşlarına geldiğinde, insanlar artık yüzünde ruhunun yansımasını görür. Araba hırsızı araba hırsızı gibi görünür, dolandırıcılar dolandırıcı, sakin ve düşünceli insanlar sakin ve düşünceli görünür. (/ Hey Nostradamus)

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Gözlerini kapatman hiçbir şeyi değiştirmez. Gözlerini kapattın diye hiçbir şey silinip gitmez. Bu bir yana, gözlerini bir sonraki açışında her şey daha da kötüleşir. Biz işte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Adam gibi gözlerini aç! Göz kapamak korkakların işidir. (/Sahilde Kafka)

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...bir çocuğun annesinin dizine kapanıp ağlayışındaki mutluluk ne güzel bir akşamın başlangıcı oluyor. (/Hikâyeler)

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Akşam olmak üzere. Bu nasıl anlaşılır? Yerdekiler göğe bakınca mesela. (/Yüzümü Tanı)

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Ay gibi hepimizin bir yanı karanlık. (/ Balthazar)

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Annemin kulakları küçücüktü ama onları çok kullanırdı. Müzik ve kuşların ötüşünü dinlemeye bayılırdı. Hayatının sonlarına doğru insanları dinlemeyi sever oldu, böylece kendini dinlemekten kurtuluyordu. (/ Kuzeyli Annem)

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Kim olduğumu unutana kadar bana sordu. (/ Saatin Gizli Yüreği)

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İnsanın çocukluğu, derdini söylemekle ona çare bulmanın aynı şey olmadığını anlayınca biter. (/ Yaşama Uğraşı)

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Keder yavaş yavaş yorulup uykuya dalar ama asla ölmez. (/ Damage)

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Şarkılardaki ve hikâyelerdeki hüzünden zevk almamızın gerekçesi başka bir şey midir sanki? Bir şeyler hep çok uzaklardadır. (/ Kaybolma Kılavuzu)

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Bence kitap demek bir defa okumak için yazılan bir şey değildir. Bazı tanıdıklarım haftada üç dört tane okuyorlar. Onlara hayret ediyorum. Kitap, nasıl diyeyim, içinde yaşadığımız ev gibi olmalı, vatan gibi olmalı, her noktasına hatıralarımız karışmalı. (/ Bir Tereddüdün Romanı)