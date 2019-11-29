Türkiye'yi düşünmemizi, Türkiye'yi konuşmamızı istemiyorlar...

Daha önemlisi, hangi kesimden, hangi anlayıştan olursak olalım, ülkemizin bağımsız geleceğini dert edinmeyelim istiyorlar.

Bunun için de...

Karşımıza çoktan çöpe atılması gereken konular, yalancı siyaset ve medya aktörleri, uyduruktan heyecan yaratan gündemler koyuyorlar.

İster istemez biz de o rüzgârla sürükleniyoruz.

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Aslına bakarsanız...Meclis kürsüsünden "" diye seslenecek kadar "milletvekilleri bulunan CHP'nin içindeki" (deyim Muharremİnce'nindir) millete ne diyecek bir noktadaolmalıydık.Düşünün...Bu ülkenin Cumhurbaşkanı daha iki ay önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in yayılma politikasını tablolar, haritalarla anlattı. Bunu daha önce yapmaya kalkışan bir babayiğit oldu mu? Hayır!Ama gördük işte!..CHP'yi "idare eden güçler politik meselelerimizin seviyesini aşağı çekmek için o günden beri takla üstüne takla atıyorlar.

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Alev Alatlı tarzında söyleyeyim...Türkiye, tam "yükseltmeye başladığı sıradabütün toplum o berbat "doğru geri itilmeyeçalışılıyor.Neyse ki...Türkiye "Gel bakalım Muharrem" ile "Git bakalım Muharrem" arasına sıkıştırılacak ülke olmaktan çıktı...Ancak eğri oturup doğru konuşursak...CHP'nin kaset komplosuyla kimlik değiştirmesine "kaldık, ne halleri varsa görsünler dedik, olmazdı, olmadı.Bu lanetli yumağın ipini o sırada çekebilseydik, şimdi ülke siyaseti çok daha sağlam bir yerde dururdu.Kabahatliyiz...Çünkükitlelere aktarabilmek konusundapek de başarılı olamadık.

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yaşanan rezilliği unutturmak için şimdi de gündemi değiştirmeye çalışıyorlar.Devreye hemen Ali Babacan tartışması sokuldu, İmamoğlu konuşturuldu, vs.Bu sefer yağma yok!Ülkenin daha önemli meseleleri var deyip geçemeyiz artık.Cerahatin akıtılıp akıtılmayacağı konusunun peşi bırakılmamalı!