Dün eski bir CHP milletvekili "Genel Başkanı bu kadar zan altında bırakmak sağlıklı siyaset değildir" dedi.

Sanki "Şaşırmadım. Saraya çıkanları biliyorum, tahmin ediyorum, aklımda bazı isimler var" diyen bizzat Kılıçdaroğlu değilmiş gibi...

Gülünç doğrusu...

Bazı gazeteciler de iki gündür şunu söylüyorlar: "CHP delegeleri ilkeli davranırsa, Kılıçdaroğlu bu olayın altından kalkamaz."

Bu yoruma da gülümseyerek bakıyorum.

Yahu, "ilkelilik" lafı CHP'nin fiyakalı jargonudur ama ilkeli davranıldığı pek görülmemiştir. Hele delegeler dediğiniz kimdir, "Kılıçdaroğlu'nun delegeleri" değiller midir?

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basın toplantısında net ifade etti: "iftira kampanyasının içindeyim, bu iftiraların, bu kumpasların hepsi genel merkezde üretildi."Oysa, o süreç ""le başladı...Kılıçdaroğlu'nun geri çekilip İnce'nin aday olarak öne sürülmesinin de bir tür "" kumpası olabileceğini hiç anlamadı İnce, anlayamadı, anlamak istemedi.Ama perşembe gününden beri tartışılan "Cumhurbaşkanı'yla görüşen CHP'li" kumpasınınYerel seçimler sonrasının CHP'sindeki, esas hedefolsun.

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Eh, haklısınız...Bu satırları okurken içinizden "" diye aklınızdangeçiriyorsunuz, eminim.Doğru, yine hem dünyadan, hem de Türkiye'nin ana meselelerinden koptuk.Kissinger'in üç gün önce "" dediği bir dönemde...Artık Avrupa'yla ABD'nin NATO'sunun arasının kesinkes açıldığını, dahası Avrupa'nın finansal bir kopuşa da hazırlandığını idrak ettiğimiz sırada...Ve bütün bunlar bizi de ciddi biçimde etkileyecekken...Berbat bir olaya takıldık kaldık.Kumpasın da saçması olmaz mı, olur.CHP varsa, o da olur.

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derseniz...Bizim bazı arkadaşlar "belki şimdi Kılıçdaroğlu ve genel merkez hakkında uyanmışlardır" diye düşünüyorlar.Yanılıyorlar.İltidara duyduğu nefretle uyuşturulmuş kitlelerin uyanması öyle kolay olmaz.