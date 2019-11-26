Tatil günü, hava güzel.
Bir ahbabım amcalarını, dayılarını çağırmış. Bahçede çay kahve eşliğinde malum olay üzerine sohbet ediyorlar.
Geçmişte önemli hukuk kurumlarında yöneticilik yapmış ailenin büyüğü hiç duraksamadan "saray yapmıştır" diyor.
Olayın üzerinden günler geçmiş, bir gazeteci üfürüğü olarak gülünüp geçilecek bir şey giderek tezgah niteliği kazanmış, Muharrem İnce dahi "Bu işin sarayla ne ilgisi var, kumpas genel merkezde hazırlandı" demiş ama beyefendinin iddiasından hiç şüphesi yok.
Ailenin CHP'lileri de onu tasdik edince ahbabım şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor.
***
Benim tanık olduğum benzer hallerden hiç söz etmeyeyim...
Bazı dostlarıma anlatmakta zorlanıyorum ama...
CHP tabanına hakim olan "toplu hipnoz
" öyle kolay kolay dağılacak gibi
değil.
Biri dün mesaj atmış...
"Gördün değil mi, sizinkiler yine ne yaptı etti partimizi karıştırdı
."
"Sizinkiler" deyişinin üzerinde durmadan
cevaplıyorum: "Yahu gözünüzü
biraz da sizinkilere çevirin!"
Sanki her şeyin farkındaymış da, biliyormuş
gibi gülme emojisi gönderiyor.
Bu da iyice fena bir rahatlık tabii, hatta tedirgin edici...
Akşam CHP tabanı ve tavanı arasında malumat ağını kuran kişilerin sosyal medya mesajlarına bakıyorum.
Belli ki, bir yalana bin yalan ekleyip olayı kapatmaya çalışacaklar...
***
Siyasi aktörler üzerine uzun uzadıya yorum yapmak benim işim değil...
Bu tür olayların ve ardından gelen medya patırtısının yarattığı "dip etkiler
" konusuna gelmek istiyorum.
Bir süredir...
Kelimeleri anlatıyorum, biliyorsunuz...
Kelimeler üzerinden yapılan algı savaşlarını, kelimelerin zehir gibi zihnimize işleyip onu yeniden düzenleyebildiğini anlatıyorum.
Mesela bakın...
İnce'nin basın toplantısında da gördük, adamlar birbirlerine her türlü hakaret edebiliyor, her türlü suçlayabiliyor ama sanki "Külliye
" demek, "Cumhurbaşkanlığı
" demek yasaklanmış...
Ne oluyor?
CHP'yi içerden sarsan olay fark ettirmeden "saray"
kelimesini yeniden dolaşıma sokup dillere pelesenk ediyor.
Sanki birileri CHP'yi değil ama bu noktayı daha çok önemsiyor.
Niye vurguluyorum bunu?
Çünkü önemli.
Algı tezgahları ve yeni tip psikolojik harp
döneminde bu numaraları
hafifsemek, görmezden gelmek hata olur.