2015'te başladı. 2019'da tavan yaptı. ABD ve NATO'nun Avrupa'ya yaptığı askeri yığınaktan söz ediyorum Bir uçta Polonya, öteki uçta Romanya artık dev bir ABD üssü.

Doğru düzgün ordusu bile bulunmayan Baltık ülkelerinde iki yıldır Amerikan tankları ve helikopterleri tur atıyor. Geçen yıl Baltık ülkelerinde yapılan tatbikata tam 18 bin NATO askeri katıldı. (Rakam, komplocu internet sitelerinden değil, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan...)

Komşumuz Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü'nde Black Hawk, Chinook ve Apache helikopterleri 2017'den beri teyakkuz halinde bekliyor.

Yunanistan'daki kırk yıllık NATO tesisleri yetmiyormuş gibi geçen yıl ABD geldi, sınırımızın dibine, Dedeağaç'a özel nitelikli bir helikopter üssü kurdu. (Neden acaba?)

***

Çok bilinçli ve yeni tip bir kuşatma planı...Kimi?" resmibelgelerine bakılırsa,Ukrayna krizi sonrasıRusya'nın çevresi kuşatılıyor...Daha iki ay önce NATO'nun Rusya'yı "sakın dokunma" diye uyardığı Gürcistan'ı da bu kuşatmanın parçalarından biri saymak gerek.Ama kritik olan şu ki...(15 Temmuz'da NATO'nun FETÖ'cüleri başarılı olsaydı, durum başka türlü olurdu.)Üstelik Türkiye'nin güneydoğu sınırlarından gelen PKK/YPG tehdidine NATO hiç aldırmıyor.Şimdi soralım...Tersine ittifakın ölmeye değil, yeni bir "öldürme" stratejisine hazırlandığını söylesek yanlış olmaz.

***

Ah, bana ""nı, toplumsal huysuzluklarımızı,sosyal davranışlarımızıdeğil de, bu problemleri yazdırandünya!..Medyada bunları hak ettiği gibi ve kitabın ortasından yazanlar pek az, o yüzden ikide bir bu konulara dalıyorum.Mesela söz konusu askeri yığınak ve Avrupa'daki rahatsızlıkların arka planını hiç mi kurcalamayacağız?Çünkü iki nokta önemli...ABD, şu an Avrupa'yı çaktırmadanetmiş durumda.Acaba bütün bunlar çıkması mukadder bir savaşın hazırlığı olabilir mi?Düşman Rusya mı?Bu soruya "evet" demek kolaycılık olur.Küreselcilerin Çin'i Avrupa'nın içlerine kadar taşıması istenmiyor.