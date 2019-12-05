2015'te başladı. 2019'da tavan yaptı. ABD ve NATO'nun Avrupa'ya yaptığı askeri yığınaktan söz ediyorum Bir uçta Polonya, öteki uçta Romanya artık dev bir ABD üssü.
Doğru düzgün ordusu bile bulunmayan Baltık ülkelerinde iki yıldır Amerikan tankları ve helikopterleri tur atıyor. Geçen yıl Baltık ülkelerinde yapılan tatbikata tam 18 bin NATO askeri katıldı. (Rakam, komplocu internet sitelerinden değil, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan...)
Komşumuz Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü'nde Black Hawk, Chinook ve Apache helikopterleri 2017'den beri teyakkuz halinde bekliyor.
Yunanistan'daki kırk yıllık NATO tesisleri yetmiyormuş gibi geçen yıl ABD geldi, sınırımızın dibine, Dedeağaç'a özel nitelikli bir helikopter üssü kurdu. (Neden acaba?)
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Çok bilinçli ve yeni tip bir kuşatma planı...
Kimi?
"Atlantik Çözüm Operasyonu
" resmi
belgelerine bakılırsa,
Ukrayna krizi sonrası
Rusya'nın çevresi kuşatılıyor...
Daha iki ay önce NATO'nun Rusya'yı "sakın dokunma" diye uyardığı Gürcistan'ı da bu kuşatmanın parçalarından biri saymak gerek.
Ama kritik olan şu ki...
Türkiye özellikle bu yığınak hattının dışında tutuluyor.
(15 Temmuz'da NATO'nun FETÖ'cüleri başarılı olsaydı, durum başka türlü olurdu.)
Üstelik Türkiye'nin güneydoğu sınırlarından gelen PKK/YPG tehdidine NATO hiç aldırmıyor.
Şimdi soralım...
Bu anlattığım NATO beyin ölümü yaşıyor gibi görünüyor mu?
Tersine ittifakın ölmeye değil, yeni bir "öldürme" stratejisine hazırlandığını söylesek yanlış olmaz.
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Ah, bana "gündelik hayatın politikaları
"nı, toplumsal huysuzluklarımızı,
sosyal davranışlarımızı
değil de, bu problemleri yazdıran
dünya!..
Medyada bunları hak ettiği gibi ve kitabın ortasından yazanlar pek az, o yüzden ikide bir bu konulara dalıyorum.
Mesela söz konusu askeri yığınak ve Avrupa'daki rahatsızlıkların arka planını hiç mi kurcalamayacağız?
Çünkü iki nokta önemli...
Birincisi...
ABD, şu an Avrupa'yı çaktırmadan yeniden işgal
etmiş durumda.
İkincisi...
Acaba bütün bunlar çıkması mukadder bir savaşın hazırlığı olabilir mi?
Düşman Rusya mı?
Bu soruya "evet" demek kolaycılık olur.
ABD/ NATO'nun esas derdi Çin...
Küreselcilerin Çin'i Avrupa'nın içlerine kadar taşıması istenmiyor.
Bunu anlamayanlar, yarın hiçbir gelişmeyi anlayamayacaklar.