Parti yöneticilerine gitmiş ve "Olay daha da büyümesin" demişti Enes Turan, "Partim zarar görür diye korkuyorum."

Hani Güngören Belediyesi'ne her nasılsa başkan yardımcısı yapılmış bir zatın tuvalet kapısına oturtup gelene geçene ayağa kalkma cezası (!) verdiği genç adam var ya, o.

Enes'in başta İl Başkanı Bayram Şenocak olmak üzere teşkilattaki yöneticilerden ricasını öğrendiğimde durup düşündüm de...

"Sade insan"ların davalarına bakışlarıyla, diğerlerinin duruşları arasında ne büyük fark var.

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dediğim kimler, biliyorsunuz...Siyaseti ve bürokrasiyiolarak kullananlar...Makam, mevki edinince ""ne dönüşüverenler...Ezik geçmişlerini, yetersizlik endişelerini" ile tedavi edebileceğini sanan zavallılar...takıp emniyet şeridinikullanamadığında moralibozulanlar...Ve siyasete girince yontulmak yerine daha çok odunlaşanlar...konusu önemli...Çünkü sadece "kibir"den söz etmek yaşanan bir çok şeyi anlamaya yetmiyor.Maalesef toplumumuzda makam ve mevki ile birden çıban gibi büyüyüp batmaya başlayan birgerçeği de var.Yüzleşmek zorundayız.

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