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HAŞMET BABAOĞLU
06 Aralık 2019, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Aile

Doğrudur...
Aile değerlerini savunmak, güçlendirmek, hatta yeniden inşa etmek gerek...
Yazıma böyle kitabın ortasından başlıyorum ki, meseleye nereden baktığım ve yazacaklarım konusunda kafanızda bulanıklık olmasın.
Birilerini kızdıracaksam, ne için kızacaklarını bilsinler...
Dikkatinizi çekerim...
"Aile değerlerini" dedim.
Cari aileden söz etmiyorum.

***

Son zamanlarda çok tartışma konusu oluyor, biliyorsunuz...
Toplumsal ve ekonomik düzenlemelerin gücü karşısında fertlerin giderek yalnız ve çaresiz kalmasına bir tepki olarak...
Kadına karşı şiddetin yayılmasına karşı çare olarak...
Evleri dağıtan, çocukları perişan eden modern hayata karşı önlem olarak...
Ve daha pek çok nedenle...
İsteniyor ki...
Ailenin üzerine titreyelim, koruyalım, kollayalım bunu hukuken ve kültürel olarak bir hale yola koyalım...
Tamam ama şu gerçekle yüzleşmeden olmaz.
Bugünkü aile, "aile" mi?

***

Etrafınıza bakın...
Ve şu soruları dürüstçe cevaplayın...
Her türden şiddeti evin içinde besleyip büyüttüğü yetmiyormuş gibi bir de sokağa salan bir yapı sırf biçimi "aile"yi andırıyor diye el üstünde tutulabilir mi?
"Başkalarından bize ne, biz kendi menfaatimize bakarız" mantığıyla mafyacıklaşmış anne/baba/çocuklar dokusunun toplumun dirliği ve düzeni için savunulacak yanı var mı?
Erkek çocuklarını kaba ve kibirli ergenler, kız çocuklarını gösterişçi prensesler haline getiren yetiştirme düzenlerini korusak neye yarar?

***

Gençlere bakıyorum...
Mümkün olsa, sabahlara kadar evlerine girmek istemiyorlar.
Hayır! Eğlence tayfasından söz etmiyorum.
Sıradan mahallelerin ruhu temiz fakat "tutunamayan" gençlerinden söz ediyorum.
Evlerine gitmek istemiyorlar, çünkü orada her gün huzursuzluk, her gün kavga, her gün ayrı bir sıkıntı var.
Bir aileleri ve evleri olması bu çocukların hayat dertlerine azıcık bile deva olmuyor.
Şimdi bu gerçekleri yok sayarak konuşabilir miyiz?

***

Küresel düzen günümüz ailesini iyice hırpaladı. Her yanı kırık dökük; sıva utacakmış gibi değil.
Aile deyince içimizi ısıtan şey bağlarımızdan çok duyduğumuz özleme dönüştü.
İşte bu yüzden "aile değerleri" diyorum.
Savunmamız gereken şey "değerler"dir.
Konuşup tartışacaksak, buradan başlamak zorundayız.

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