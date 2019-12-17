CHP uluslararası bir meselede "taraf olmaktan endişe duyduğunu" açıkladı mı, orada duracaksın...
Çünkü monşer diplomasisinden ibaret bir tutum değildir bu... İşin doğrusu...
Sokağa çıkarsa üstü başı kirlenecek diye korkan hastalıklı bir zihnin sakınganlığı gibi görünür ama daha fazlasıdır.
Basbayağı tarafgirliktir...
Basbayağı "Bu işler ağır abilerin işidir, biz karışıp da azar işitmeyelim" korkusunun diplomatik/ politik ifadesidir.
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TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nun CHP'li üyesi Utku Çakırözer
'in yaptığı "Libya'da çatışan taraflar arasında taraf oduğumuz izlenimi endişe vericidir" açıklaması uzun bir zincirin son halkasıdır.
Şüphem yok, devamı da gelecektir.
Zincirin halkaları dedim ya...
Hatırlayın...
Tam Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajı yapmaya başladıktan hemen sonra İsrail ve Yunanistan çok sert açıklamalarla gemilerimizi tehdit ederken...
Şubat 2019'da...
Meclis kürsüsüne çıkıp "Ne işimiz var Doğu Akdeniz'de? Petrol aramaktan vazgeçelim!"
diyen CHP'li
bir vekil gördük.
Şaka değildi...
Peki neydi?
Orasına siz karar verin.
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Siyasetimizin "garp cephesi" için
şaşılacak şey değil, bunlar...
Geçen ağustosu düşünün...
Zihinleri sürekli bulandırarak seçmen tabanını sersemletmek konusunda başarısını bildiğimiz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
ne diyordu?
"Doğu Akdeniz'de yokuz." Sanırsınız ki, oradaki güçlü varlığımızı ve gelecek planlarımızı savunacak, değil mi?
Ama lafının arkasını şöyle getirmişti:
"Neden yokuz? Çünkü yalnızız, çünkü Mısır'la kavga ettik." Hiç sıkılmadan sözlerine şunu da eklemişti: "Mısır'la hiç sorunumuz yoktu, niye kavga ettik?
" Esas dert açık...
Petrol ve doğalgaz arayışımızı "milli dava
" olarak sürdürmek yerine Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail'in bölgedeki işbirliğine
katılsak, sevinecek...
Nitekim Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz
de vakit geçirmeden "Keşke Mısır ve İsrail ile zamanında bir anlaşma yapsaydık" demişti.
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Tabloya böyle baktığınızda...
Akdeniz'de bize tarihi bir fırsat veren Libya ile yaptığımız anlaşma karşısında CHP'nin esas endişesini
anlarsınız...
Kendilerini ayakta tutan derin ittifakın bozulmasından...
Taraf oldukları küreselci güçlerin
bu anlaşma yüzünden canlarının
sıkılmasından endişe duyuyorlar.