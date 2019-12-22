Çok geç alıştım ben yaşamaya. (HAKAN GÜNDAY / Kinyas ve Kayra)

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İnsanın kendini farklı sanmasından daha sıradan bir şey yoktur. (/ Katya'nın Yazı)

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Ümitsizlik insanı fena ruhlu yapıyor. Bugün göreceğim her şeye düşman kalacağımı hissediyorum. (/ Akşam Güneşi)

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Belki de yaşadığımı düşündüğüm bu hayat paranoid bir kuruntudan ibaret. Nerede olduğumu biliyorum, kim olduğumu ve günlerden ne olduğunu. Böylece sınıyorum kendimi, aklım başımda. Akıl sahip olunacak çok değerli bir şey, bir zamanlar insanların para biriktirdiği gibi biriktiriyorum onu.Saklıyorum, zamanı geldiğinde, elimde yeteri kadar olacak. (/ Damızlık Kızın Öyküsü)

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EDGAR: Hayat o kadar tatlı ki, her an ölüm acısıyla bin kez ölürüz de, göze alamayız hemen ölmeyi! Bu yüzden, beni çok yakından izleyen öldürücü karardan kaçıp kurtulmak ümidiyle deli paçavralarına büründüm./ Kral Lear)

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Beni taciz eden, üzerimde hak iddia eden, suçlayıp duran hatıraların saldırısı altındaydım. (/ Hayatta Kalma Güncesi)

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REİS BEY: Merhamet!.. Lügat'ta bir kelime. Onu öğretmek (...) insanda kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine, hohlaya hohlaya yumuşatmak, insanı kötülüğe iktidarsız kılmak...(/ Reis Bey)

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Düpedüz söylenen doğruların pek az insana "güzel" geldiğini öğretmemişler miydi? (/ Göçmüş Kediler Bahçesi)

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Dertlendiğim şeyler vardı. Kocaman hislerim, derin düşüncelerim. Vallahi. (/ Yüzümü Tanı)

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Mutluluğu pek kaldıramıyorum. Alışkın değilim. Kollarındayken, ölmekten başka bir şey gelmiyor elimden. (/ Ateşler)

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Bir fırtınayla uçuverir çiçekler, insan ömrü vedalaşmalarla geçer. (/ Sahilde Kafka)

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"Mutluluk" diyorum Necati'ye, "aklıma hep limandan ayrılan bir gemi silueti getiriyor. (/ Gezegenin Tamahkar Çocukları)

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Bir kitabı bir kenara bıraktığınız gibi hayatı bir kenara bırakamıyorsunuz. (/ Aşk Vesaire)