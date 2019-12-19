Bilmem farkında mısınız?..

Kadın cinayetleri karşısında ilk tepkisi "bu ülkede yaşanmaz" olan kuşaklar, eğer mesele buysa esas o çok bayıldıkları "gelişmiş" (!) ülkelerin yaşanamaz halde olduğunu bir an bile akıllarına getirmiyorlar.

Dijital özgürlük alanları biraz sekteye uğrasa, "buralardan gitme" planları yapan gençler, ne Facebook'un ABD skandallarıyla, ne Alman devletinin mobil haberleşmeyi gözetim altına alışıyla, ne de Julian Assange'ın hapiste yavaş bir ölüme mahkum edilişiyle ilgileniyorlar.

Bilmem farkında mısınız?

Basbayağı sömürge kafasıdır bu...

Sömürgeci "yüce"dir, yaptıkları tartışılamaz kafasıdır...

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Bu kafaya göreNe pahasına olursa, olsun..."tır..Uyduruktan aydını, okumuşu, okutulmuşu...Hepsi böyle hisseder, düşünür, yazar, çizer.Ve tabii böyle böyle ülkelerini gerçektenhale getirirler.Sonrası, "bak gördün mü, haklıyız" teraneleridir.

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Maalesef eğitim sistemimiz ta başından beri bu "kafa"ya hizmet etmiştir.O yüzden pek eğitimli bir gencimizin "diye tweet atmasına şaşırmamalıyız.Müfredatımızı böyle ayarlayanlar belki pek parlak bilim veya global iş insanları yetişir sandılar.Çünkü öyle kandırıldılar.Oysa olup olacağı buydu.

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Son zamanlarda kolonyalizmden (sömürgecilik) çok söz ediyorum. Daha da edeceğim.Anadolu'yu sömürgeleştirmekten kurtardık...Ama zihnimizi ele geçirdiler.Bu operasyon yeni şekiller alarak yoluna devam ediyor.Hâlâ, bu nasıl bir şey, diyen varsa...Martinikli şair ve sömürgeciliğe karşı isyanın en güçlü sesinin sözlerini hatırlatayım...Oysa şimdi durup düşünün...Batı'yı hep böyle algılayıp tasvir etmiyor mu?Martinikli bir şairin gördüğünü biz göremiyorsak, ortada çok ciddi bir sorun var demektir.