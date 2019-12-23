Batı bize ne öğretmiştir?

Hiç uzatmadan cevap vereceğim...

Görmemeyi öğretmiştir.

Görmemizi istediği dışında kalan ne varsa, görmemeyi...

Biliyorum, geniş bir kesim cevabıma bakarak beni "çomarlık"la suçlayacak...

Tamam!

Batı'nın değerli yanlarını değersizleştirmenin kimseye faydası yok...

Ama Aydınlanma çağında üretilip bütün dünyaya empoze edilmiş bir sahtekarlık türünü 21. Yüzyılın ikinci çeyreğine kadar uzatmanın da alemi yok.

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Bir türbu...Kötü, olumsuz, yalan ne varsa sadece gözlerimizden değil,türde insanı kör eden göz kamaşması...Meselelerin derin entelektüel yanını bir kenara bırakıyorum.Basit gidelim...Günlerdirgörüntüleri düşüyorsosyal medyaya.Peki, bizim solculardan, liberallerden ve en totaliter fakat Batıcı tayfadan ciddi bir tepki, yorum vesaire görüyor musunuz?Yerlerde sürüklenip kafasına postalla basılan kadınlar, kamerasındaki görüntüleri silmek için dayaktan geçirilen gazeteciler hakkında ağzını açan tek bir ""ye rastladınız mı?Rastlamazsınız...Çünkü görmezler.

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Düşünün...Şimdigenç kuşakları düşünün...Malezyalı, Mısırlı, Finlandiyalı gençlerbir türlü inanamıyorlar.Bu dehşet verici gerçek onlara pek yabancı ve aşırı cilalanmış bir iddia gibi geliyor.Çünkü Batı "" sayılıyor.Kurgu sanıyor bazı gençler; film, roman, hikayeden ibaret sanıyor bütün olanları...Savaş çıksa çıksa Ortadoğu'da çıkar, Afrika'da çıkar diye düşünülüyor.(Oysa ne gariptir ki, Batı kendi içinde yeni bir çatlamaya doğru sürükleniyor!) Bu ne müthiş bir "becerisidir, düşünün.Nasılbir ezberdir!

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Düşünün...Romanlarının baştan aşağı bir Batı eleştirisi olduğunu anlayamadan'yi sevdik.Avrupa'nın bitmez tükenmez kolonyal hırsı ve yağmasını görmeden refahını görüp hayranlık duyduk.Ve böyle daha birçok şey...Baştan aşağı sahte bir Batı tutkusuyla, bağnaz bir Batı düşmanlığı arasında sıkışıp kalmamak için gidilecek yol buradan geçiyor.