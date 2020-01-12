Müzmin mutluluk şüphe uyandırır. ( F. BEIGBEDER / Bir Fransız Romanı )

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Zaman, atını hayatımın orta yerinden dört nala sürüp geçiyordu. Zafer onundu. Ben dizginleri elimde tutmayı zar zor başarıyordum. (/ Damage )

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Boy ölçüşme duygusu, yalnızca zamanla ilgilidir. Bu dürtüyü 1971'de yitirdim. Artık kimseyle boy ölçüşecek kadar genç değilim. (/ Zamanın Manzarası )

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Hayat yaşlandıkça uzuyor, zaman kazanmaya çalışıyor ve yapacak hiçbir şey kalmayınca da çekip gidiyor. (/ Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı )

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Ölme ve ölüm arasında ayrım yapılması gerekir. Eğer insan sağlıklıysa ve kendini iyi hissediyorsa, bu görünmez ölmedir. (/ Ölen Hayvan)

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Çok uzaklarda hissediyordum kendimi. (/ Kader)

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Unutmak mı? Evet, biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden unutmak zorundayız. Ya da gözümüzü hiç uyku tutmayacak. (/ Autumn)

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Sevinç ansızın kapımızı çalıyor ve birden kayboluyor. Verilmiş bir hayatı, daha sarıp sarmalamadan kaptırıyoruz; neyin nesi olduğunu bilmediğimiz insanlara. (/ Ehlidildeniz)

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Can sıkıntısı, duyguların en çelişkilisi. Bir şeylerin değişmesini istiyorsun ama ne olduğunu tam olarak söyleyemiyorsun. (/ Duygular Sözlüğü)

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Hemen gülen, hemen anlayan, hızla öğrenerek güçlerini acı alaylardan oluşan vahşi sanat aracılığıyla uygulamaya koyan o kızlar... (/ Bakışınla Aydınlanır Dünya)

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Sonra yağmur başlıyor... İçim soğuklaşıyor, kararıyor; konuşma, gidip gelme, küfredebilme kabiliyetlerimi kaybediyorum. (/ Sokaktaki Adam)

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İskenderiye, Müslüman bir şehir. Çünkü bizim aramızda trajedi sadece konuşmaya çeşni katan bir şeydir. Kimse, hiçbir şeye, hiçbir zaman şaşırmaz. (Balthazar.)

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"Çalışmalarınız hangi aşamada?" "Daha başında sayılırım. Ne kadar sürecek, nerede bitecek bilemiyorum. Bilmemek daha iyi. Örneğin Aşkın Keşfi'nin yaklaşık bin sayfa olacağını bilseydim, şüphesiz yazmaya başlamazdım." (/ Siegeried- Kara Bir Aşk Şiiri )