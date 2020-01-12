Müzmin mutluluk şüphe uyandırır. ( F. BEIGBEDER / Bir Fransız Romanı )
***Zaman, atını hayatımın orta yerinden dört nala sürüp geçiyordu. Zafer onundu. Ben dizginleri elimde tutmayı zar zor başarıyordum. (JOSEPHINE HART / Damage )
***Boy ölçüşme duygusu, yalnızca zamanla ilgilidir. Bu dürtüyü 1971'de yitirdim. Artık kimseyle boy ölçüşecek kadar genç değilim. (MEHMET
***Hayat yaşlandıkça uzuyor, zaman kazanmaya çalışıyor ve yapacak hiçbir şey kalmayınca da çekip gidiyor. (ROMAIN GARY / Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı )
***Ölme ve ölüm arasında ayrım yapılması gerekir. Eğer insan sağlıklıysa ve kendini iyi hissediyorsa, bu görünmez ölmedir. (PHILIP ROTH / Ölen Hayvan)
***Çok uzaklarda hissediyordum kendimi. (TIM PARKS / Kader)
***Unutmak mı? Evet, biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden unutmak zorundayız. Ya da gözümüzü hiç uyku tutmayacak. (ALI SMITH / Autumn)
***Sevinç ansızın kapımızı çalıyor ve birden kayboluyor. Verilmiş bir hayatı, daha sarıp sarmalamadan kaptırıyoruz; neyin nesi olduğunu bilmediğimiz insanlara. (HASAN AKAY / Ehlidildeniz)
***
***Hemen gülen, hemen anlayan, hızla öğrenerek güçlerini acı alaylardan oluşan vahşi sanat aracılığıyla uygulamaya koyan o kızlar... (SUSANNA TAMARO / Bakışınla Aydınlanır Dünya)
***Sonra yağmur başlıyor... İçim soğuklaşıyor, kararıyor; konuşma, gidip gelme, küfredebilme kabiliyetlerimi kaybediyorum. (ATTİLA İLHAN / Sokaktaki Adam)
***İskenderiye, Müslüman bir şehir. Çünkü bizim aramızda trajedi sadece konuşmaya çeşni katan bir şeydir. Kimse, hiçbir şeye, hiçbir zaman şaşırmaz. (LAWRENCE DURRELL /
***"Çalışmalarınız hangi aşamada?" "Daha başında sayılırım. Ne kadar sürecek, nerede bitecek bilemiyorum. Bilmemek daha iyi. Örneğin Aşkın Keşfi'nin yaklaşık bin sayfa olacağını bilseydim, şüphesiz yazmaya başlamazdım." (HARRY MULICH / Siegeried- Kara Bir Aşk Şiiri )