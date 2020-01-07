Gündelik hayatın çarklarından kurtulup dışardan bakmak kolay değil...

O yüzden nasıl bir dünyada yaşamaya başladığımızı anlamakta zorlanıyoruz.

Yalanın, yapayın hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelişini fark edip bilemiyoruz.

Yok! Irak'tan, İran'dan, ABD'den, makro politikadan veya post modern kültür kavgalarından konu açmayacağım.

Yuttuğumuz palavraları hatırlatmak istiyorum bugün...

Bilmem, son zamanlarda yapılan gıda analizleri dikkatinizi çekiyor mu?

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Hava nihayet soğudu., diyorsunuz, değil mi?Marketten alıyor evde yapıyorsunuz.Tat tanıdık ama tuhaf.Salep bulunan markada da oran binde bir buçuk.Hele aylar boyu çocukların yediğidüşünün!Allı pullu, şekil şekil dondurmalar.Fındıklı kek alıyorsunuz.30 gramlık üründe fındık özü 2 gram.Ama hepsinde ne var?Tabii ki, avuç avuç şeker var.

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Dünyanın her yerinde durum bu.Mesela bazı ülkelerde hazır yengeç salataları kapış kapış gidiyor ama içlerinde yengeç yok. (Olmadığı ancak DNA analizleriyle anlaşılıyor diye, var mı kabul etmeli acaba?) Görüyorsunuzdur, tereyağı pahalandıkça tereyağı havalı yağlar rafları dolduruyor." diye bir şeyden az bir miktar kanola yağına eklenmesi yetiyor; onu kullanan herkeste tereyağlı yemek yapmış duygusu uyanıyor.İşin ilginci artık bunlar çok sıradan şeyler.gerçeği bu artık.

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Ama işe bakın ki, bir yandan da durmadan ""den konuşuyoruz.Popüler kültür bize sürekli yediklerimize dikkat etmemizi söylüyor.İyi peynir ye, hakiki süt iç, tereyağını ihmal etme, vs.Aklımıztakılı yani...Oysa endüstri çoktandır "bir şey değil, tat üretip pazarlıyor.Bize "deniyor, içinde ne olup olmadığının ne önemi var.Böyle bir dünyada yaşıyoruz işte!Bununolduğunu ne zamankabulleneceğiz?