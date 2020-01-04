1913 yılının son ayları... Kafka, Venedik'e gider, Hotel Sandwirth'e yerleşir. Orada nişanlısı Felice'ye veda mektubunu yazar. Sonra günlüğüne "bilincimi kaybedinceye kadar kendimi dışarıya kapatıp yaşayacağım" kaydını düşer... Rilke ve Robert Musil yorgundur, tatları kaçıktır... Thomas Mann hasta karısına bakmaktadır... Prada markası kurulur ve ilk dükkanını Milano'da açar... Charlie Chaplin haftada 150 dolara ilk film anlaşmasını yapar... Ne onlar ne de günlük ekmeğinin peşindeki halk kitleleri bir sonraki yıl patlayacak dünya savaşının ayak seslerini işitmektedir... Şimdi öyle değil tabii, diyeceksiniz. Sosyal medyanın bizi haber akışının tam göbeğinde tuttuğunu söyleyeceksiniz. Doğru! Ancak bu durum da algılama yetimizin nasırlaşmasına yol açıyor. Mesele dünya savaşı falan değil tabii ama "yaklaşmakta olanın yaklaştığını" gören, hisseden var mı? Kaç kişiler?

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oyuncuları kötü karakter Serdar Bey'i şöyle anlatıyor: "Dizi ilerleyince seyircinin anlamaya başlayıp ona da sempatiyle yaklaşacağını düşünüyoruz. Bazen en kötüler bile iyilerden daha insani olabiliyorlar. Yin Yang misali;" Hah! Bir Ying Yang eksikti, laflar havalı da hakikat belalı. Oysa her şeyideğil,Bu post-modern bulanık sular ve merhametimize sığınan kötülükler canımıza tak etti, yetti artık!

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dedim de, hız, teknik, hikaye falan iyi de, kadın oyuncuların her sahnede Bebek'te bir kafede muhabbetteymiş havasındaki mimik ve jestleri bana garip geliyor. Yoksagünümüz gerçeğinin ta kendisi mi? Belki de.

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kolay yoldan para kazanmaheveslilerine çok bozulur,onları en ağır ifadelerle aşağılar.Fakat kendisi de kolay yoldan" sayılmanınyollarını arar. İşçilikten kaçar.Tembeldir. Bilgi ve düşüncekuyumculuğundan sıkılır...Sonuç? Ortada...

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Benim içinuygulamasınıkullanmak demek,'un seyahatlerini, hikayelerini,çalışmalarını dikkatletakip etmek demekti. Yaptığıişin hakkını vermek budur...Değerli şefe kalpten teşekkürümüburaya da not düşeyim.