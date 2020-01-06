Apaçık ki...
Bu yıl olayların akış hızı artacak, soru işaretleri çoğalacak, elimizdeki klişe yargılar ve bildik tartışmalar cevap bulmak için işimize yaramayacak...
Fakat hafızamız en önemli desteğimizdir.
Unutmamak, uyanık olmak demektir.
Şimdi genel konuşmayı bırakıp zihnimizin projektörlerini en sıcak noktaya, Irak'taki gelişmelere yönelelim.
***
Hafızayı diri tutmak önemli diyorum ya...
Yaşananlar ister istemez akla 4 Kasım 1979'da Tahran'daki ABD Büyükelçilik baskınını
getiriyor.
Çok sert bir olaydı ama İran ile ABD arasında açık bir çatışmaya yol açmamıştı.
Peki ne olmuştu?
Olaydan birkaç ay sonra ABD, İran'ı değil, çevre ülkeleri birer birer dizayn etmeye kalkışmıştı.
Biri de bizdik.
12 Eylül 1980
'de "Our Boys
" takımı darbe yaptı.
Darbeciler siyasal sosyal ortama Amerika'nın istediği şekli verdi ve ilk iş olarak da çoktandır dışarıda olan Yunanistan'ı NATO'ya geri çağırdı.
***
Yine hafızamızı zorlayalım...
Mesela bugünü 7 Şubat 2019'da görüp kestirebilmeliydik.
Hatırlayın, Beyaz Saray birden bire Suriye'den çekilme kararı almıştı.
Üstelik bir yandan da Afganistan'da Taliban'la görüşmeler başlamıştı.
Trump'ın "Büyük milletler bitmeyen savaşlara girmezler
"
demişti. Manidardı.
Hepsini bitirmek için son savaş, son kaos
muydu istediği?
Buraya bir mim koymalı!
Ama bir baktık ki, ABD Başkanı 7 Şubat günü sürpriz biçimde Irak'taki birliklerini ziyaret ediyor ve Irak'taki Amerikan varlığının hayati önemde olduğunu vurguluyor.
Neydi esas istenen?
Irak'ı işgalden bu yana, yani on altı yıldır bitmeyen kargaşaya bir son verme planı mı?
Yumruğu İran'a gösterip Irak'ı nihai biçimde nakavt etmek mi?
***
Kabul etmeliyiz ki, bölge için jeopolitik, hatta apokaliptik bir sarsıntı
başlatıldı.
Irak'ın bütünlüğü bir yanılsamaydı
Çoktan dağılmış bir ülkeyi bütünmüş
gibi ayakta tutan şey ülkenin dört bir
yanındaki ABD üsleri ve Amerikan müdahalelerinin
hiçbir ülkeye refah ve demokrasi
getirmediği gerçeğinin üstünü örtme
çabasıydı.
Yürümüyordu.
Hiçbir yanılsama sonsuza kadar sürmez, sürdürülemez zaten.
O halde sormak gerek...
ABD'nin Irak'taki İran'la savaşının ilk ve keskin sonucu ne olur?
Üçe ayrılmış Irak gerçeğinin perçinlenmesine mi?