Apaçık ki...

Bu yıl olayların akış hızı artacak, soru işaretleri çoğalacak, elimizdeki klişe yargılar ve bildik tartışmalar cevap bulmak için işimize yaramayacak...

Fakat hafızamız en önemli desteğimizdir.

Unutmamak, uyanık olmak demektir.

Şimdi genel konuşmayı bırakıp zihnimizin projektörlerini en sıcak noktaya, Irak'taki gelişmelere yönelelim.

***

Hafızayı diri tutmak önemli diyorum ya...Yaşananlar ister istemez aklagetiriyor.Çok sert bir olaydı ama İran ile ABD arasında açık bir çatışmaya yol açmamıştı.Peki ne olmuştu?Olaydan birkaç ay sonra ABD, İran'ı değil, çevre ülkeleri birer birer dizayn etmeye kalkışmıştı.Biri de bizdik.'de "" takımı darbe yaptı.Darbeciler siyasal sosyal ortama Amerika'nın istediği şekli verdi ve ilk iş olarak da çoktandır dışarıda olan Yunanistan'ı NATO'ya geri çağırdı.

***

Yine hafızamızı zorlayalım...MeselaHatırlayın, Beyaz Saray birden bire Suriye'den çekilme kararı almıştı.Üstelik bir yandan da Afganistan'da Taliban'la görüşmeler başlamıştı.Trump'ın "demişti. Manidardı.Hepsini bitirmek içinmuydu istediği?Buraya bir mim koymalı!Ama bir baktık ki, ABD Başkanı 7 Şubat günü sürpriz biçimde Irak'taki birliklerini ziyaret ediyor ve Irak'taki Amerikan varlığının hayati önemde olduğunu vurguluyor.Neydi esas istenen?Irak'ı işgalden bu yana, yani on altı yıldır bitmeyen kargaşaya bir son verme planı mı?

***

Kabul etmeliyiz ki, bölge için jeopolitik, hattabaşlatıldı.Çoktan dağılmış bir ülkeyi bütünmüşgibi ayakta tutan şey ülkenin dört biryanındaki ABD üsleri ve Amerikan müdahalelerininhiçbir ülkeye refah ve demokrasigetirmediği gerçeğinin üstünü örtmeçabasıydı.Yürümüyordu.O halde sormak gerek...ABD'nin Irak'taki İran'la savaşının ilk ve keskin sonucu ne olur?Üçe ayrılmış Irak gerçeğinin perçinlenmesine mi?