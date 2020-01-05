Kimsenin kuklası olmayacağım, özellikle de kendimin. (DOUGLAS ADAMS / Evrenin Sonundaki Restoran)

***

Vladimir: Haklısın, bizde laf tükenmez.Estragon: Böylece düşünmemiş oluyoruz. (/ Godot'yu Beklerken)

***

Delilerle dalga geçmeyin, onların çılgınlıkları bizimkinden daha uzun sürüyor o kadar... Aradaki fark yalnızca bu. (/ Sarı Kral)

***

Çok üzgün olduğunu söylemek üzülememenin tercümesiydi (...) hakkı ile ıstırap çekemiyorum demekti. (/ Coşkuyla Ölmek)

***

Aşk eşittir anlamak- ki o da eşittir yalnızlık. (/ Boşluktakiler)

***

İnsan, sadece çağırabileceklerinin adını öğrenirdi. (/ Az)

***

Her birimiz kendi minik, kafatası büyüklüğündeki krallıklarımızın efendisiyiz, etrafımızdaki dünyanın tam ortasında ve yalnız. (/ Bu Su)

***

İnsan rafine bir eğitimden, gülünç özelliklerinden, önyargılarından, komplekslerinden, suçluluk duygusundan, beceriksizliklerinden, sarı düğmeli spor ceketlerinden, bacaklarına batan flanel pantolonlarından, kendini beğenmişliğinden, snob konuşma stilinden ve yalan dolanlarından nasıl kurtulur? Hafızasını kaybederek. (/ Bir Fransız Romanı)

***

Aşkın anlamı, anlam yaratmaktır. (/ Aşk)

***

Sevdiklerimiz vardır ki ayrı bulunduğumuz zamanlarda sık sık düşünürüz; ayrılığın sevgimizi arttırdığını duyarız. İlk görüşeceğimiz gün için fevkalade bir şeyler hayal ederiz. Fakat vaktaki kavuşma zamanı gelir. Anlarsınız ki sizi onlara yaklaştıran ayrılık, onları bilâkis sizden uzaklaştırmıştır. (/ Akşam Güneşi )

***

Ölüm menzildir-biz hayatımızı bu düşünceyle yoğunlaştırıp motive ederiz. Ömür boyu boyun eğmeyişi, yorulmayışı, rüşvet kabul etmeyişiyle ölüm varoluşumuzun teyididir (...) varolmak ölüme hazırlıktan ve ölüm bilincinden başka bir şey değildir. Yolu biliyoruz, tabiatıyla, her şeye karşı o yoldan gidiyoruz. (/ Hakikatin İzinde)

***

Hiçbir şey anlamayanlar, yanlış anlayanlardan daha iyi anlıyorlar. (/ Merkez)