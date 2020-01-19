Kimse her şeyi bir defada söyleyemez. (R.D.LAING / Bölünmüş Benlik)

***

Kazanmak istiyorsan tek bir şey bilmen, her şeyi bilmekle vakit kaybetmemen gerekir. Derin bilginin hazzı kaybedenlere özgüdür. (/ Sıfır Sayı)

***

Her türlü mübalağa şeytanın ilgi alanına girer. (/ Beşer Tecellisi)

***

Gerçekten daha gerçek olan bir şey var mıdır? Evet, vardır: Masal... Geçici olan gerçeğe kalıcı anlamını o verir. (/ El Greco'ya Mektuplar)

***

Takvim, her zaman ideolojik, politik, dinsel bir silah olmuştur. Prensler ve rahipler uzayın sınırlarında durup zamana bakmışlardır (gelmiş, görmüş, yenmişlerdir), çünkü zaman bir krallık, bir iktidar, bir şereftir. (/ Tik Tak- Zamana Kaçamak Bir Bakış)

***

İnsan her şeyden önce kendine bir tanım getiriyor ve bu tanımın gereği neyse öyle davranıyor (... ) Pişmanlık, insanın kendi tanımından duyduğu rahatsızlıktır. Tövbe, insanın bir önceki tanımı reddetmesi, kendisini yeniden tanımlamasıdır. (/ Bir Medeniyet Kurmak)

***

Felsefe hayal kırıklığıyla başlar. (/ Sonsuz Talep)

***

Ölümlerimiz hayatımızı aydınlatır, açıklığa kavuşturur ama artık bizi öldüren ölüm bizim değil, tıpkı yaşadığımız hayatın bizim olmayışı gibi...(/ Yalnızlık Dolambacı)

***

Çağdaş kültürden uzak kalmak mekânsal ayrışmadan ziyade mental başkaldırıyı gerektirmektedir. Ne var ki, bugün artık hiçbir şeyin böylesi bir başkaldırıya yeltenecek ne gücü ne de varlığı kalın çizgilerle çizilebilecek otantik bir bütünlüğü vardır. Aksine her kaçış ancak distopik manzaradan ibarettir. (/ Ten Medeniyeti- Modern Kültürde Beden ve Ötesi)

***

Televizyonda, filmlerde, medyada, siyasal söylemlerde genetik özelliklere sayısız gönderme yapılıyor. Böylelikle gen, bir kültürel ikona, Hristiyanlıktaki ruh anlayışının laik muadiline dönüşüyor. (/ Bedene Veda)

***

Dost terk edildikten sonra dostluktan dem vuran zavallılar gibi bunlar, her davranışı Allah'ı unutturan bir hayatın içinde dindar olunacağını sanıyorlar. (/ Kültür ve Medeniyet)