Ortadoğu'dan söz ederken bazen "bölgede bir dönem kapanıyor, yenisine hazırlanmalıyız" gibi cümleler kuruyorum ya...

Soruyorsunuz...

Hangi dönem? Nasıl ve niçin kapanıyor?

Yerim kısa ama hiç Arap Baharı'na doğru geri gitmeden en güncel, en vurucu yerden anlatmaya başlayabilirim...

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Putin'in özel isteği üzerine davet edilenRus meslektaşları ve dışişleri uzmanlarıyla birlikte oturdukları masaya dev bir Suriye haritası açıyor.İranlılar ve Ruslar güçlerini Esad'tan yana birleştirmezlerse bu iş biter diyor.Rejim aleyhine gelişmeleri durdurmak için yapılacakları bir bir sıralıyor.Ekim ayında Rusya önce rejim muhaliflerine karşı hava saldırılarına başlıyor, ardından çok güçlü bir askeri yığınakla karada da ağırlık koyuyor.Evet! Doğru tahmin ettiniz...Rusları Suriye'ye müdahaleye ikna eden General'ydi.

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Amerikan iç politikasına yönelik basitbir Trump müdahalesi değildir.Derin bir işaret ve bir dönemi bitirme hamlesidir.Rusya elbette sert tepki gösterdi.Ancakdüşünecek olursak...Ve İran'da Ruhani ekibinin uzun bir süredir Devrim Muhafızları'nın baskısından kurtulmaya çalıştığı gerçeğini devreye katarsak...Ortaya çıkan tablo açık.

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İkisi önemli...Biri çok yazıp çizdiğimiz Doğu Akdeniz ve doğal gaz kavgası.Diğeri bölgenin yeni aktörü;Hızlı yaşıyor, çabuk unutuyoruz.Oysa ortalık geçen eylül ayında karışmaya başladı.Çin'e giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in dönüşte yaptığı açıklama şöyleydi: "Çin'le yaptığımız 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşmasını güncelledik. Anlaşma Çin'in ülkemizeiçeriyor. İlk plandaenerji ve endüstriyel altyapımız yenilenecek."Hele hele Zarif'in "" açıklaması var ki,sonbahar boyunca'u kim bilirnasıl ateş basmıştır?

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Sonuç olarak...Eski Ortadoğu sancılarının üzerine yeni dengeler inşa edilecek...Ve emin olun, doğru bir çizgi tutturmak içinNeden?Onu da başka bir yazıda anlatırım.