Mahallenin süpermarketinde yöresel peynirler için ayrı bir tezgah açıldı...

Baktım, paketlerin üzerinde firmaların etiketleri yok, peynir türlerinin adları ve barkodları var.

Etiketleri tek tek okumak bile zevkli.

İnsanın zihni bir anda Torosların yüksek yaylalarına ışınlanıyor, sonra Konya ovasına, derken Ege mandıralarına...

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Fakat kaç seferdir dikkatimi çekiyor;Az önce Instagram'ında uzun uzun "" sayfalarına bakıp sonra alışverişe markete inen hanımefendi de, her daim kendinden menkulhavasında yaşayan müşteri kesimi de tezgahın yanına yaklaşmıyor.Pahalı geliyor, kesin.Belki "canım o kadar da özen göstermek gerekmiyor" diye de düşünüyor olabilirler.Hemenkoşuyorlar...üzerinde dil peyniri yazıp tel telayırması imkansız dil peynirlerine,çedar'la ilgisi olmayan çedarpeynirlerine falan...

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Şimdi diyeceksiniz ki, adam taktı, yine market raflarından ve endüstriyel gıdalardan bahis açtı...Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme takıntım yok, biliyorsunuz.AmaBeni işin o yanı ilgilendiriyor.Ve bu konuda ilk iş olarakhesaplaşmamız gerekiyor.Ahlak, yalana yalan, yanlışa yanlış demekle başlar.

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Birincisi...İkincisi...Eğer yerinden almıyorsanız,Üçüncüsü...Organik ve yerel ürünler üzerinden ciddi bir üretim ve pazarlama endüstrisi inşa edildi.Günümüz toplumlarında tersini düşünmek yanlış olur zaten.Ama nihayetindenostaljik bir hikayeye dönüşüyor,bunu da bilelim.Çiftliğinde ürettikleriyle yaptığı yemekleri tv programına taşıyan şef bu konuda ağzını açmıyor, hatta herkesin çiftliği, bağı, bahçesi varmış gibi yapıyor.Buahlaklı bir tutum mu sizce?

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Daha konuşacak çok şey var.Endüstriyel ürünleri geçtim...Meselahiç enineboyuna konuştuk mu?Merak ediyorum, ne zaman "Sus, sus... ihracatımız kötü etkileniyor" engelinden kurtulup meseleyi cesaretle ele alabileceğiz?