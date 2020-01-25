Var böyle bir şey, Mazhar Alanson'un şarkısındaki gibi "senden önce kuş sesini duymazmışım, bulutlara bakmazmışım" diye bir şey var... Sevgili, eş, veya dost yoluyla öğreniyor çoğu şeyi insan; o kapıdan girince gözlerimiz açılıyor, kulaklarımız işitmeye başlıyor... İnsanın bir miladı varsa, o da bütün anlamlarıyla muhabbettir.
***Yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırlıyorum, başlığı şöyleydi: "Sevmek, dünyaya sevdiğinin gözleriyle bakmaktır." Fakat biliyorum, şimdilerde "kendi gözümü hiçbir şeye değişmem" inadı ve itişip kakışmanın heyecanı sevip bağlanmanın yerine geçiriliyor.
***Bir aileyi hakikaten "aile" yapan nedir? Kan bağları yeter mi? Yetmediğini herkes bilir. Dışarıya karşı aileleri bağlayan şeyler genellikle "içeride" işe yaramaz, kopuşları, dağılışları önlemez. O halde cevap ne? Çok şey söylenebilir elbette. Fakat en yalın ama en sağlam cevabı genellikle göz ardı ederiz. Nedir o? "Birlikte geçirilen zaman"dır ve özellikle büyüklerin/ yaşlıların o zaman içinde ağırlıklı olarak yer almasıdır... Pek sevdiğim Japon senarist-yönetmen Hirokazu Kore-eda bütün filmlerinde bu noktayı kurcalıyor. 2018 Yapımı "Arakçılar/ Shoplifters" filmini internet üzerinden yeni seyredip buraya da not düşmüştüm, hatırlarsınız. Bu kez sinema salonunda Fransa'da çektiği yeni filmi La Verite'yi, bizdeki adıyla "Saklı Gerçekler"i izledim. Salondan çıkışta içimden "ne iyi yaptık da geldik, film başlamadan önce bir AVM'de üç saat oyalanmak zorunda kalışımıza değdi" diye düşündüm. (Cinemaximum Google ortamına yansıyan yanlış seans saatlerini denetlemeli!)
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***Geçen gün bizim atv.com.tr'nin yayın yönetmeni Onur Yıldırım'a uğradım. Malum, internet üzerinden bütün dünyaya dizi filmlerimizi izletmek konusunda çok başarılılar, biraz o işleri sordum. "Kuruluş Osman" ve "Hercai" Ortadoğulu izleyicinin göz bebeği dizilermiş. Toplamda ise "Gönülçelen" en çok izlenen diziymiş.