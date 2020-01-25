Var böyle bir şey, Mazhar Alanson'un şarkısındaki gibi "senden önce kuş sesini duymazmışım, bulutlara bakmazmışım" diye bir şey var... Sevgili, eş, veya dost yoluyla öğreniyor çoğu şeyi insan; o kapıdan girince gözlerimiz açılıyor, kulaklarımız işitmeye başlıyor... İnsanın bir miladı varsa, o da bütün anlamlarıyla muhabbettir.

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Yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırlıyorum, başlığı şöyleydi: "" Fakat biliyorum, şimdilerde" inadı ve itişip kakışmanın heyecanı sevip bağlanmanın yerine geçiriliyor.

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Yetmediğini herkes bilir.Dışarıya karşı aileleri bağlayan şeyler genellikle"içeride" işe yaramaz, kopuşları, dağılışlarıönlemez. O halde cevap ne? Çokşey söylenebilir elbette. Fakat en yalınama en sağlam cevabı genellikle gözardı ederiz. Nedir o? ""dır ve özellikle büyüklerin/yaşlıların o zaman içinde ağırlıklıolarak yer almasıdır...bütün filmlerindebu noktayı kurcalıyor. 2018Yapımı "filmini internet üzerinden yeni seyredipburaya da not düşmüştüm,hatırlarsınız. Bu kez sinema salonundaFransa'da çektiği yeni filmi La Verite'yi, bizdekiadıyla ""i izledim. Salondançıkışta içimden "ne iyi yaptık da geldik, film başlamadanönce bir AVM'de üç saat oyalanmakzorunda kalışımıza değdi" diye düşündüm.(Cinemaximum Google ortamına yansıyan yanlışseans saatlerini denetlemeli!)

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77 yaşına varmış... Ergenlik çağımın ikonuydu. Filmlerini izlemek için öğlen seansında Süreyya Sineması'na gittiğim günler aklımdan çıkmıyor. Tabii ki kovboy filmlerine birlikte gittiğim arkadaşlarım bu filmlerde bana eşlik etmezlerdi. Deneuve'ü ""de neredeyse kendisini oynar halde görmek ne hoş bir sürpriz oldu.

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Geçen gün bizim'a uğradım.Malum, internet üzerinden bütün dünyaya dizifilmlerimizi izletmek konusunda çok başarılılar,biraz o işleri sordum. "" ve" Ortadoğulu izleyicinin göz bebeği dizilermiş.Toplamda ise "" en çok izlenendiziymiş.