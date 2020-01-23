Üzerinde durmamız gerek...

Ama belli ki, ölen öldü, kalan kaldı, yıllar geçti mantığı yine işliyor.

Sadece o kadar mı?

Bir de şu tatsız gerçek var.

Dünyanın her yanından üzerimize gelen yalana dolana ve namussuzluğa karşı isyanda üzerimize yok.

Atıyoruz, tutuyoruz.

Fakat alçaklık Batı'nın hegemonlarından geliyorsa...

Kafamızı başka yöne çeviriyoruz.

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gazetesinde çıkan haberi görmüşsünüzdür.Dokuz kişinin öldüğü kazanın nedeninin pilotaj hatası olduğu açıklanmış hem resmi dosya, hem de zihnimizdeki şüpheler rafa kalkmıştı.Şimdi anlıyoruz ki,Düşünün, kazaya yol açan yükseklik sensörünün bozuk olduğu zaten Boeing şirketi tarafından biliniyormuş.Tabii kaza sonrası

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New York Times'daki haberin detaylarını okuyunca öfkeden yüzünüzü ateş basıyor.Ama haber buralarda beklediğim etkiyi yaratmadı.Neden?Çünkü THY 'yi severiz amaürkeriz, ondan mı?Neden?Çünküslogan atarken emperyalizme, kapitalizme saydırır durur ama dünyanın büyük şirketleri karşısında boynu kıldan incedir.Çünküiş büyük sermayeyegelince gevşer,yayılır, kendiniküçültür.Çünkü hatayı önce kendimizde aramak fakat Batılıları sürekli pohpohlamak konusunda

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Beş yıl önceye gidin...Wolkswagen'in tam, bununla en az ilgilenenkamuoyu bizimki olmuştu. Almanya 'nın önünü kesiyor diye yüksek politik yorumlar yaptık ama bağımsız uzmanlar tarafından tespit edilen sahtekarlığın 2008'den 2015'e kadar sürdürüldüğü gerçeğine aldırmadık.Benzer skandallar Mercedes için de çıktı, hiç umurumuzda olmadı.Babadan kalma "çizgimizi bozmadık.ne zaman göreceğiz?

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Ne acıdır ki!Düşen uçakla ilgili gerçeği de küresel şirketlerin rekabeti sayesinde öğrenebiliyoruz.anlayıpkabullenelim hiç değilse...