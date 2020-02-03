"Bana ne!" diyerek, kayıtsız kalınan...

"Çok uzak" diyerek, uzak durulan...

"Biz kendi işimize bakalım" diyerek, iş yapılabilen bir dünya vardı ya...

O dünyanın sonuna geldik.

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Türkiye 'den 10 bin kilometre uzakta tuhaf bir ülke değil...Cep telefonunun Çin yapımı olması türünden bir "yakınlaşma"dan söz etmiyorum.Mesela burada, İstanbul 'da, Ankara 'da, Antalya 'da...Öyle sosyal medyadan mizah malzemesi yaparak tedirginliğimizi bastıramayacağımız mahşeri bir "" bu...Şunu da bilelim...2020 ve sonrası böyle sürecek.

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Ama sadecehiçbir şeyi kavrayamayız. Doğu Türkistan 'da toplama kamplarına kapatılan yerel halkın sayısı bir milyonu aştı" haberlerini görünce, "Yok canım, o kadar da değil, yalandır bunlar" diyebilen kafayla virüs olayını kavramamız imkansız.Hatta sosyal örgütlenme ve düzen itibariyleŞimdi virüs salgınını bahane ederek bu kampta yaşayanlar geçici bir süre için (tabir caizse) "baraka"larına kapatılıyor olabilirler.

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Şunu demek istiyorum...İster beklenmedik bir mutasyon yoluyla, isterse laboratuvar kaçağı olsun...Bu virüs salgını,olabilir.Şangay'ın parıltısına bakarak göremezsiniz ama...Çin için bu işlere kalkışmak olmayacak şey değil.Geriye dönüp 1966-76 yılları arasında, yani "" döneminde beş milyondan fazla insanın öldüğünü,bilirseniz, ne demek istediğimi anlarsınız. O sırada olup bitenleri, değil dünya, Çin'in diğer bölgelerindeki milyonlar bile anlayamamıştı.

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