"Bana ne!" diyerek, kayıtsız kalınan...
"Çok uzak" diyerek, uzak durulan...
"Biz kendi işimize bakalım" diyerek, iş yapılabilen bir dünya vardı ya...
O dünyanın sonuna geldik.
***
Çin
, Türkiye
'den 10 bin kilometre uzakta tuhaf bir ülke değil...
Cep telefonunun Çin yapımı olması türünden bir "yakınlaşma"dan söz etmiyorum.
Mesela burada, İstanbul
'da, Ankara
'da, Antalya
'da... Seni korku içinde seni eczaneye sürükleyip maske aldıran türde bir iç içelikten söz ediyorum.
Öyle sosyal medyadan mizah malzemesi yaparak tedirginliğimizi bastıramayacağımız mahşeri bir "kaynaşma
" bu...
Şunu da bilelim...
2020 ve sonrası böyle sürecek.
***
Ama sadece güncele takılıp kalarak...
Tarihsel ve siyasal cehalet zemininde atıp tutarak
hiçbir şeyi kavrayamayız.
"Doğu Türkistan
'da toplama kamplarına kapatılan yerel halkın sayısı bir milyonu aştı" haberlerini görünce, "Yok canım, o kadar da değil, yalandır bunlar" diyebilen kafayla virüs olayını kavramamız imkansız.
Oysa ÇKP kampçıdır...
Hatta sosyal örgütlenme ve düzen itibariyle bizatihi Çin devasa bir kamptır.
Şimdi virüs salgınını bahane ederek bu kampta yaşayanlar geçici bir süre için (tabir caizse) "baraka"larına kapatılıyor olabilirler.
***
Şunu demek istiyorum...
İster beklenmedik bir mutasyon yoluyla, isterse laboratuvar kaçağı olsun...
Bu virüs salgını, uzun zamandır planlanan demografik bir dönüşüm ve yer değiştirmeye perde olarak kullanılıyor
olabilir.
Şangay'ın parıltısına bakarak göremezsiniz ama...
Çin için bu işlere kalkışmak olmayacak şey değil.
Geriye dönüp 1966-76 yılları arasında, yani "Kültür Devrimi
" döneminde beş milyondan fazla insanın öldüğünü, yirmi milyon insanın yer değiştirdiğini
bilirseniz, ne demek istediğimi anlarsınız. O sırada olup bitenleri, değil dünya, Çin'in diğer bölgelerindeki milyonlar bile anlayamamıştı.
***
Bir başka ihtimal daha var...
Başları maskeli, üstleri başları sterilizasyon giysili fakat elleri otomatik silahlı insanların ev baskınları yaptığı görüntülerin
güçlendirdiği bir ihtimal...
Çin'de olanların kaynağı neden "dışarısı"
olmasın?
Virüs, bugünkü ÇKP
yönetimine karşı bir huzursuzluk operasyonunun ilk adımı belki de...
Böyle giderse ağır bir yara
alacak Çin.
Onunla "kuşak projesi
"nde işbirliği yapanlar da tabii...
Şimdilik bunun altını kalın bir hatla çizeyim.
Sonra devam edeceğim.