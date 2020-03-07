İstediler ki, kendi uygarlıklarının "ak pak" bir kökeni olsun! Bu amaçla 18. Yüzyılda "Antik Yunan uygarlığı" diye bir mitos inşa etmeye başladılar. Bu "beyaz kayıp geçmiş" yalanından o kadar hoşlandılar ki, tapınak sütunlarının, ev duvarlarının ve kılık kıyafetlerin gerçekte rengarenk olduğunu bile itiraf etmekten kaçındılar. Gözünüzün önüne getirin; bordoları, mavileri, altın sarıları yüzyıllar içinde kaybolmuş soluk mermerlere ağzı açık ayran budalası gibi bakan ören yeri ziyaretçileri... Gülünç fakat manidar.

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Antik çağın değil, modern Batı tıbbının iktidar aygıtı olarakBaştan aşağı uyduruk... M.Ö. dördüncü yüzyılda yaşadığı iddia edilen Hipokrat masum tabii. Ne atfedilen metinler, ne de yemin onun tarafından yazılmıştı. Bunlar bilinir ama bu bilginin popüler kültüre aktarılmasından hoşlanılmaz.

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" Sabit Fikir dergisinin mart sayısındakiyazısınınbaşlığı böyle... Buradaki sis hemaşk gelip çattığında her şeyin üzerinikaplayan sihirli örtü, hem de'nun büyük romanı"teki sis... Radikal feminizminiç şiddeti, yeni kadın, aşkın uyumsuzkarakteri üzerine hızlı fakat etkilidokunuşlar... Meraklısı okumalı.

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Çocuklarımızı bütün hayvanlarla "yakınlaşmaya" (yakınlaşmak gidip sokulmak değil, varlıklarına dikkat etmektir) teşvik etmek gerek... Böyle böyle dilimiz ve zihinsel tasavvurlarımız da daralıp yoksullaşıyor. Şimdiden ""nın, ""nın, ""nin gerçekte nasıl bir şey olduğunu bilenler ne kadar azaldılar, farkında mısınız? Elbette madalyonun arka yüzüne bakarsanız, bir zenginleşmeden de söz edebilirsiniz. İçe, odalara, ofislere, yapay zekaya kapanan birikimin zenginleşmesi... Çünkü yeryüzünü kucaklayan deyimlerin yerlerini bilgisayar dünyasının mecazları alıyor.

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