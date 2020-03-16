Önce şunu zihnimize kazıyalım...

Virüs, virüstür.

Kaynağı hakkındaki fikirlerimiz, tahminlerimiz, tezlerimiz ve bulaşma yolları hakkındaki bilgilerimiz virüsün niteliğini değiştirmez.

Öyleyse, davranış kalıplarımız değişecek!

Sosyal hayat sınırlanacak.

Temas azaltılacak. Net!

Ayrıca virüsün çelik ve plastik gibi yüzeylerde bir süre canlılığını koruduğu bilinerek davranılacak.

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Sonra...İşte"sı uzun...Onu çok konuşup tartışacağız.Çok soru çıkacak.Bunu da bilelim.

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Ne yapmak istiyor?Bugüne kadar Avrupa'nın tek lider gibi lideri olduğu imajını veren Merkel , Corona'yla savaşına niye çok negatif ve moralsiz başladı?Ya'ın ülkesi için seçtiği "yöntemi ve "sevdiklerinizi erkenden kaybetmek zorunda kalacaksınız" türünden sözleri neden?Böyle bir kriz sırasında kapıları sürekli endişe ve paniğe açmak bu ülkelere ne kazandıracak?Ama şu noktayı unutmamalı...Nasılsa gün gelip salgının şiddeti sönecek... Almanya ve İngiltere düşündürüyorlar.

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Aslında bütün ülkelerin yönetimlerinin aklı salgında değil,2016'da Trump'ın iktidara gelişinin ardından hızlanan süreç bu kez coronavirüs üzerinden ilerliyor."Yok canım, o da ne?" mi dediniz?Virüse bakın!Tıpkı "" gibi sınır tanımadan ilerliyor.ise sınırların içine; hatta evlere kapanarak gerçekleştirilebiliyor.Devletler, "küresel virüs"lesavaşıyor.ABD, sert bir hamle yaptı ve çok büyük bir miktarda para basacağını açıkladı.

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O haldedikkat çekerek yazımı kapatayım."Amerika, Amerikalılar tarafından yönetilir" demişti Trump ve devam etmişti: "Virüs, salgın, pandemi deyip geçmemeli...Olay şimdilik Trump'ın o konuşmasındaüzerinden yürüyor ve dünyayı değiştiriyor.Son not:dikkatinizi çekmiyor mu?