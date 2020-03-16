Önce şunu zihnimize kazıyalım...
Virüs, virüstür.
Kaynağı hakkındaki fikirlerimiz, tahminlerimiz, tezlerimiz ve bulaşma yolları hakkındaki bilgilerimiz virüsün niteliğini değiştirmez.
Öyleyse, davranış kalıplarımız değişecek!
Sosyal hayat sınırlanacak.
Temas azaltılacak. Net!
Ayrıca virüsün çelik ve plastik gibi yüzeylerde bir süre canlılığını koruduğu bilinerek davranılacak.
***
Sonra...
İşte "sonra
"sı uzun...
Onu çok konuşup tartışacağız.
Çok soru çıkacak.
Ama çoğuna yeterince cevap bulunamayacak.
Bunu da bilelim.
***
Merkel mesela...
Ne yapmak istiyor?
Bugüne kadar Avrupa'nın tek lider gibi lideri olduğu imajını veren Merkel
, Corona'yla savaşına niye çok negatif ve moralsiz başladı?
Neden Almanları korkutuyor?
Ya Boris Johnson
'ın ülkesi için seçtiği "sürü bağışıklığı"
yöntemi ve "sevdiklerinizi erkenden kaybetmek zorunda kalacaksınız" türünden sözleri neden?
Böyle bir kriz sırasında kapıları sürekli endişe ve paniğe açmak bu ülkelere ne kazandıracak?
Ama şu noktayı unutmamalı...
Nasılsa gün gelip salgının şiddeti sönecek...
Almanya
ve İngiltere esas hedeflerinin virüsle savaşmaktan çok salgından sonrasına toplumsal ve politik bir hazırlık olduğunu
düşündürüyorlar.
***
Aslında bütün ülkelerin yönetimlerinin aklı salgında değil, salgından sonrasında...
2016'da Trump'ın iktidara gelişinin ardından hızlanan süreç bu kez coronavirüs üzerinden ilerliyor.
"Yok canım, o da ne?" mi dediniz?
Virüse bakın!
Tıpkı "küreselci proje
" gibi sınır tanımadan ilerliyor.
Virüse karşı direniş
ise sınırların içine; hatta evlere kapanarak gerçekleştirilebiliyor.
Çok büyük bir kavga bu...
Devletler, "küresel virüs"le sonrasını düşünerek
savaşıyor.
ABD, sert bir hamle yaptı ve çok büyük bir miktarda para basacağını açıkladı.
***
O halde Trump'ın 2018'de Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmaya
dikkat çekerek yazımı kapatayım.
"Amerika, Amerikalılar tarafından yönetilir" demişti Trump ve devam etmişti: "Globalizm ideolojisini red ediyorum. Dünyadaki bütün devletleri de böyle yapmaya çağırıyorum..."
Virüs, salgın, pandemi deyip geçmemeli...
Olay şimdilik Trump'ın o konuşmasında çizdiği çerçeve
üzerinden yürüyor ve dünyayı değiştiriyor.
Son not: Rusya'nın sessizliği
dikkatinizi çekmiyor mu?