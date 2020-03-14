Ders gibi günler... Milano'da tıp okuyan bir öğrencinin çektiği videoyu izledim. İtalya'da tek tek kişilerin yaptığı hataları berrak biçimde anlatıyordu. İlk başta paniğe kapılanlar hastanelerden, sağlık ocaklarından beşer, onar maske kaçırmışlar. N'olmuş? Sağlık personeline maske kalmamış... Delikanlı ihtiyacı olduğunda market market içme suyu aramış, çünkü birkaç saat içinde marketlerden kolilerce içme suyu alınmış... Bir de gençlerin rehavetini vurguluyor ki, önemli: "Gençler nasılsa 60 yaşın altındakiler hastalığı kolay atlatıyor diye ilk üç haftayı dışarıda eğlence içinde geçirdiler ama bu gençlerin anne babaları, akrabalarına hastalık bulaştırdı."

***

Ölüm gitgide birya, kişisel bir(kötü beslenme, bozuk moral, genetik izlere karşı dikkatsizlik, trafik kurallarına uymamak, sigara kullanmak, vd.) dönüştürülmüştü. Filmler, diziler, popüler kültür egzersizleri sayesinde ölümün asla üstesinden gelinemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmiyor, tersine onu bir tür gizem ve sessizlik örtüsü altına saklıyorduk. Modern insan bütün bunları "bilimsel gerçek" sanacak kadar sersemleştirildi. Şimdi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla "" düşünmeye itiliyoruz. Ölüm artık ""ndan geliyor. Şu sıralarda hijyen diye anlatılan şeye durup bir bakın, "anlamını taşıyor; başkalarıyla yakınlaşmak kötüleniyor... Bu nedir?sürüklenmektir. Belki sürüklenmiyoruz da, sürüklüyorlar. Bir plan dahilinde...

***

çokzorlayıcı bir sınav olacak koronalı günler ...Kitap okumaktan vazgeçtim, birfilmi başından sonuna kadar dikkatidağılmadan izleyemeyenler için evdegünlerce, haftalarca oturmak zorundakalmak nasıl zor bir sınav olacak.

***