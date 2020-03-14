Ders gibi günler... Milano'da tıp okuyan bir öğrencinin çektiği videoyu izledim. İtalya'da tek tek kişilerin yaptığı hataları berrak biçimde anlatıyordu. İlk başta paniğe kapılanlar hastanelerden, sağlık ocaklarından beşer, onar maske kaçırmışlar. N'olmuş? Sağlık personeline maske kalmamış... Delikanlı ihtiyacı olduğunda market market içme suyu aramış, çünkü birkaç saat içinde marketlerden kolilerce içme suyu alınmış... Bir de gençlerin rehavetini vurguluyor ki, önemli: "Gençler nasılsa 60 yaşın altındakiler hastalığı kolay atlatıyor diye ilk üç haftayı dışarıda eğlence içinde geçirdiler ama bu gençlerin anne babaları, akrabalarına hastalık bulaştırdı."
***Ölüm gitgide bir "kaza"ya, kişisel bir ihmale (kötü beslenme, bozuk moral, genetik izlere karşı dikkatsizlik, trafik kurallarına uymamak, sigara kullanmak, vd.) dönüştürülmüştü. Filmler, diziler, popüler kültür egzersizleri sayesinde ölümün asla üstesinden gelinemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmiyor, tersine onu bir tür gizem ve sessizlik örtüsü altına saklıyorduk. Modern insan bütün bunları "bilimsel gerçek" sanacak kadar sersemleştirildi. Şimdi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla "başkalarının cehennem olduğunu" düşünmeye itiliyoruz. Ölüm artık "başkaları"ndan geliyor. Şu sıralarda hijyen diye anlatılan şeye durup bir bakın, "teması kesmek" anlamını taşıyor; başkalarıyla yakınlaşmak kötüleniyor... Bu nedir? Yeni bir dünya ve hayat tasavvuruna doğru sürüklenmektir. Belki sürüklenmiyoruz da, sürüklüyorlar. Bir plan dahilinde...
***Odaklanma yetersizliğinden muzdarip, yerinde duramayan ve hiçbir biçimde durup soluklanamayan günümüz insanı için çok zorlayıcı bir sınav olacak koronalı günler... Kitap okumaktan vazgeçtim, bir filmi başından sonuna kadar dikkati dağılmadan izleyemeyenler için evde günlerce, haftalarca oturmak zorunda kalmak nasıl zor bir sınav olacak.
***2035'te bir virüs salgınıyla kıyameti yaşayan dünyayı anlatan Twelve Monkeys filmini bir daha izledim. Bilim kurulu virüsün kaynağını bulmak için görevlendireceği filmin kahramanı karaktere şöyle bir açıklama yapıyor: "Güçlü iradeye sahip bireylere ihtiyacımız var. Dengesiz tipler yüzünden talihsizliklere uğradık." Dengesiz tipler ha? Kim onlar?