Şimdi "oturdun da bunu mu yazıyorsun?" diye düşünmenize yol açacak bir notla başlayayım...

Çok basit bir not...

Ama hayati önemde...

Dışarı çıkmayın!

Çıkacaksanız...

Hatta şöyle bir hava almak için balkonunuza veya kapı önüne bile çıkacak olursanız...

Üşütmemeye...

Özellikle de boğazınızı üşütmemeye DİKKAT edin!

Sarıp sarmalanın!

Neden?

Çünkü sonra boğazınızda karıncalanma, derken yanma ve yutkunma güçlükleri hissedip telaşla bir kliniğe koşacaksınız...

Yapmayın!

Bugünlerde en hayati görevimiz sağlık sistemine ve çalışanlarına fazladan yük bindirmemektir.

Bunu bilin lütfen!

***

Dün "" dedim ya... Şimdikronolojiye bir daha bakıyorum. Örgütünseyahat yasakları konusunda gösterdiği"uyuşukluk" feci sonuçlara yol açmış. Avrupa mesela.Mart başındaki uçuşlara bakmakbile yeterince fikir veriyor. Düşünün, Dünya Sağlık Örgütü 'nünilanı11 Mart'ta! Pes! Hatta yuh!

***

İki aydırhaberleşiyorum. Bazen gün içinde defalarca birbirimize bilgi aktardığımız ve dertleştiğimiz oluyor... Fransa 'da ciddi bir tedirginlik var. Sağlık sistemlerinin salgına çok hazırlıksız yakalanmış olması Fransızların fena halde moralini bozmuş durumda, komplo teorilerinin biri bitiyor, diğeri başlıyor... Almanlar ise eyalet yöneticilerinin her birinin farklı tellerden çalmasından şikayetçiler. Bir de şu var: Almanlar sıkıştıkları anda yanlarında hep ABD'yi bulmanın rahatlığı içindeydiler, şimdi yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlar...Güneşe çıkmak, temiz havada dolaşmaya başlamak hepsine bayram sevincine yol açtı.

***

Olaya bak! Pazar günüacil durum stoklarındaki700 bin maskeyi sağlık kurumlarınabağışladıklarını açıkladı. Yedi yüz binmaske... Ne arıyormuş Facebook stoklarındabu maskeler? Zuckerbergbu maskelerialıp sakladıklarını söyledi ama Amerikankamuoyundaki şüpheleri gideremedi.