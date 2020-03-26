Bilim kurulu üyesi profesörün adına sahte twitter hesabı açmışlar, yalan yanlış şeyler yazıyorlar...
Oysa dikkatle bakılsa...
Bir yamukluk olduğu anlaşılacak...
Ama ne o sükunet var, ne de niyet!
Bir bakıyorsun ki, tamamen olumsuz algı oluşturmak için atılan tvitleri hekimler de beğenmiş, bürokratlar göklere çıkarmış.
***
Geçen gün yine baktım...
Badem bıyıklı bir FETÖ'cü
(şimdi tabii
Kanada'da küpeli, pek bir
hipster traşlı) bulmuş bir hekim giysili kadın fotoğrafı
,
kendine profil resmi yapmış,
attığı tvitlerle türlü çeşitli
yılanlık peşinde...
Her dediğinin yalan olduğu o kadar açık ki, biraz akıl yürütmek yeter.
Ama tabii "aklın ve bilimin ışığında yürüdüğünü"
sanan malum tayfa şimdiden
hayranı olmuşlar sahte hekimin...
Her cümlesine yerlerde sürünen bir eziklikle alkış tutuyorlar.
Basbayağı aldanmak, aldatılmak istiyorlar.
***
Demek ki, sadece "evde kalmak
" yetmeyecek, bu
necaset ortamında aklımızı da sağlam tutmak gerekiyor!
Kuşaklar boyu öyle bir eğitimden geçirilmişiz ki...
Belli bir kesimde devlete, ülkeye, insanımıza inançsızlık ağzını açıp konuşmanın ilk şartı
olmuş.
Bir tür mazoşist zevke dönüş- müş hatta...
O yüzden onlara "ya şu sırada CHP başımızda olsaydı, ne yapardık?
" diye soran iyi niyetli arkadaşlarımıza da gülüyorum.
Çünkü bu kesim için sorun yok!
Memnun olurlardı.
Böylece ezik kanaatları delillenir, onlar da Batı'nın çöplüklerinden geçinir giderlerdi.
***
Bu tayfadan biriyle konuşuyorum geçen gün...
"Almanya iyi"
diyor...
"Bütün önlemlerini erkenden aldı
" diyor.
Öyle bir söylüyor ki, sülalesi Prusya'dan geliyor, sanırsın.
İyi olsun tabii, bütün ülkeler keşke iyi durumda olsalar, diye cevaplıyorum, anlamıyor, çünkü bu türden "hayır dualara"
aklı ermiyor.
Dün sevgili Yunus Paksoy
yazdı işte!
Almanya sadece güçlü semptom gösterenlere test yaptıracak. Çünkü elindeki imkanlar ötesine izin vermiyor.
Erken önlemler mi?
Geçiniz...
Almanya'da ilk vaka 28 Ocak, okulların kapatılma kararı 18 Mart, yani vaka sayısı 9300 olduktan sonra...
Ama bizim ruhları kararmışlara bunları anlatmak boş iş!
Biz esas işimize bakalım!