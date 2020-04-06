"Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım" diyordu genç kadın...
"Gezegeni kaybetmektense, insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim."
Ünlü TV sunucusu ve model Victoria Bonya'nın 18 Mart'ta attığı Instagram mesajından söz ediyorum.
Bonya, bu cümlesinin ardından şunları yazdı: "Coronavirüsün doğaya, suya, hayvanlara minnet duymayı öğretmesini diliyorum."
Belki o günlerde bu haberi okuyup "magazin işte!" deyip geçmişsinizdir...
Belki Bonya'nın bu mesajının altına "Virüs yaşlıları götürebilir, dünya ferahlar!" manasına gelen binlerce yorum geldiğine de dikkat etmemişsinizdir.
***
Ama hatırlayın...
Bonya'nın bu lafı ettiği günlerde İtalya'
da yaşlı hastaların az sayıda solunum aygıtı bulunması nedeniyle feda edilebilecekleri tartışılıyordu.
Engelliler evlerinde, yaşlılar huzur evlerinde unutulmuş, bazıları ölmüştü.
Almanya
'da sağlık yetkilileri "gençleri kurtarmak"tan söz ediyordu.
İngiltere
'de "kronik hastaların, özellikle sigara içen ve obeziteden çekenlerin doğal kayıp sayılabileceği" konuşuluyordu.
Neyse ki, o şiddetli panik havası geçti...
Ancak salgın söndükten sonra da Bonya'nın dile getirdiği fikir alttan alta gündemde tutulacak,
hiç şüpheniz olmasın.
Çünkü popüler kültür mecralarını elinde tutan küresel odaklar bunu istiyor.
***
Yılan başını kaldırıyor.
Öjenik bilim...
Öjenik toplum
yılanından söz ediyorum.
Nedir o?
Bu kavram Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından Yunanca "eugenes
", yani "iyi doğan"dan türetilmişti.
20. Yüzyılın başlarında sağlıksızları ayıklayarak sağlıklı bir soy yaratmak üzerine kurulu politik bir ideoloji
haline geldi.
Bugün "öjeni" denince herkesin aklına Hitler
ve Dr. Mengele
geliyor.
Büyük hata...
Fena halde yanıltıcı.
Öjenik
uygulamalar geçen yüzyıl başında ABD ve Kanada
'da çok ciddi acılar çektirmişti insanlara...
Sonra rafa kaldırıldı.
Ama genetik biliminin gelişmesi adı konulmadan öjenik uygulamaları hayata geçirdi, normalleştirdi.
***
Olay şu...
Öjenik toplum ideolojisi Coronavirüsü sevdi.
Bilim gerçeğinden zerre haberi olmayan ama "bilim bilim
" diye tutturanlar ve histerik bir çevrecilik
peşinde koşanlar şuursuzca bu yılanı besliyorlar...
Salgından sonra nasıl bir dünya gelecek diye konuşulup duruyor ya...
Bunu da unutmayalım...
Şimdiden yaşlılara yük gibi bakan gençler
ortalıkta dolaşmaya
başladı.
Tezgah işliyor.
Dikkatli olalım.