Bu günler geçip gidince... Gösterişten, şatafattan uzak, sade bir yaşamın değeri anlaşılacakmış... Böyle fikirler dönüyor ortalıkta. Keşke haklı olsalar! Bana kalırsa, hayal kuruluyor, dilek tutuluyor... Tuzu kuru çevreler muhtemel mahrumiyet günlerinin şimdiden oluşturduğu tedirginliği böyle allayıp pullayarak bastırmaya çalışıyor. Sonra sosyal medya bu "ambalajı" alıp bütün kesimlere hızla yayıyor. Oysa modern insan henüz "sade yaşam"ın doğru düzgün bir tanımını bile yapabilmiş değil. Gardırobundaki fazla giysileri, odasındaki fazla sandalyeyi kapı önüne koymayı sadeleşmek sanıyor...

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" deyimi de pek gözde şu sıralarda... Oysa çok patırtı var. Zihinler güncel enformasyonla tıka basa dolu. Kalpler endişeyle çarpıyor. Hepsinden önemlisi,bizde bir "oluşturmaya yetmez, yetmiyor. Ne yolculuğu? Her yer duvar!

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Şöyle biraz geriye çekilip bakınca, anlıyor insan.Neden mi? Her gün önümüze rakamların gelmesine bakıp anlayabilirsiniz.Cephedekiler (sağlık çalışanları) ölümle burun buruna, diğerleri tedirginlik içinde başlarına gelecekleri bekliyor... Neymiş? İlle de silahların konuşması; apaçık savaşan tarafların oluşması gerekmiyormuş...

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bunu neden yaptıklarıkonusunda henüz dişe dokunur iki çift lafgöremedim bizim sosyal bilimcilerden... Fakather konuda saha çalışması yapan, olur olmazmeseleleri yıllarca araştıran Batılı sosyal bilimcilerinde kendi toplumlarındaki "karşısında nasıl çaresiz kaldıklarınıdikkatle izliyorum. Hevesliler, hızlılar, hemenmakaleler yazmaya başladılar ama söylediklerişimdilik pek kof kalıyor. Ancak hepsinin ortaksözü şu: Gelişmiş toplum insanlarını hiç gelişmemişbir yanı var:Paniklediklerinde kötü oluyor. 2008'de medyada "pirinç kıtlığı yaşayabiliriz " haberlerinin çıkmasının hemen ardından ABD'de sürpermarketlerin pirinç raflarının nasıl yağmalandığını anlatıyorlar.