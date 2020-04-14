Birincisi, dışı büyük içi kof bir örgüt...

En keskin sorunların bile "derin dondurucu"da unutulmaya terk edildiği hantal bir uluslararası yapı...

Aslında beşten bile küçük...

ABD, Rusya ve Çin'in at koşturduğu, diğer ülkelerin nal topladığı bir "gösteri" sahnesi...

Anlamışsınızdır, Birleşmiş Milletler'den bahsediyorum.

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Diğeri,Sorarsan, 185 devletin üyesi bulunduğu "hayırsever" finans kuruluşudur.Ama kapısına dayanan darda kalmış üyelerinin, yani borç (kredi) verdiği ülkelerin hem mali kaynaklarına hem de siyasi iradesine el koyar.Uzun zamandır ""nin aygıtı.Bunu da "uluslararası mali işbirliği" kisvesi altında saklar.'yi anlatıyorum.Yani'nu...

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Üçüncüsüne gelince...Şu anda bütün projektörler onun üzerinde.Sorarsanız, 1946'dan beri dünya sağlığının iplerini elinde tutuyor.(Bigpharma)Ama şu sıralarda bütün dünya bu örgütün başka bir yüzüyle tanışıyor; meğer'nin ""ymiş...Evet, bildiniz; WHO, yaniHani salgın çoktan Çin'in Hubei eyaletini sardığında "aman Çin'le ticaret ve seyahati kesmeyin" diye tavsiyelerde bulunan DSÖ ...

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niye söz ettiğimi merak ediyorsanız...Olay şu...Paranın sahipleri (küreselci proje ve irade) korona salgınının ardından ipleri ulus devletlerin ele geçirmesini istemiyorlar.O yüzden de Birleşmiş Milletler, IMF ve DSÖ'yü "e hazırlıyorlar.Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın "salgınla baş edebilmek için geçici bir küresel hükümet gerekiyor" açıklamasını yabana atmayın!Anglosakson finans medyasında "IMF merkez bankalarının üzerinde uluslararası bir görev gücü olacak" cümleleri edilmeye başlandı.Bizdeki muhalefetin kulağına "" diyefısıldamaları da bundan.

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Bunları yan yana yazmaya alışacağız önümüzdeki günlerde...Çünkü 21. yüzyılın ikinci çeyreğisonucunda belirlenecek.