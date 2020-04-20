Önce şaşkınlık ve bekleyiş hakimdi.

Sonra sanki bir el "haydi durmayın, salgınla hedefleriniz aynı, treni kaçırmayın!" demiş gibi...

İklim değişikliği aktivistleri birden toplumların zihnini mıncıklamaya başladılar.

En son haberi görmüşsünüzdür...

NASA'dan bilim insanları ozon tabakasındaki hasarın mart ayında rekor seviyede düştüğünü müjdelemişler ve "dünya kendine geliyor" demişler.

Hani insan neredeyse içinden "aman, her şey böyle kalsın, yeter ki, dünya kurtulsun!" diye geçirecek!

Her gün dünyanın çeşitli şehirlerinden videolar akıyor sosyal medyaya...

Kanada'da geyikler şehirlere indi...

İskoçya'da karantinanın tadını çocuk parklarında oynayan dağ keçileri çıkartıyor...

Bodrum'da foklar, Karaköy'de yunuslar görüldü...

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Fakat işin hilesi de orada işte!Haliç'i ziyaret eden yunuslar için hemen havaya girip "" yazanları bu günler geçtikten sonra iş, aş, kazanç isterken göreceğim.Amaucuz numaralarla duygularımızıkurcalama konusunda çokbaşarılılar.Yunuslar, ağaçlar, hava, su denince zihnimiz kıpırdanmaya başlıyor.Öyle ki, bir yerde yakalasak endüstriyel uygarlığın ve ekonomik çarkların boğazını sıkıp işini bitirivereceğiz.

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Daha da durduracak gibi görünüyor.tam bunu istiyordu zaten.demeninkoronacası...Şimdi bunları yazdım diye beni de tu kaka etmeye kalkacak artistler olacaktır.Oysaen eskiden beri yazıpçizenlerdenim.Ancakisterim...İklim değişikliği patırtısının defolarını görüyorsam, kabahat bende mi?

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Yeryüzünü en çok kirleten iki ülke...Çevre anlaşmalarına da imza atmıyorlar.Hatırlıyor musunuz?Ne Çin'e ne de ABD'ye laf etti. (Hangi küreselci algı operatörü Çin'e laf edebilmiş ki?)Ama kalktı,şikayet dilekçesi verdi.Yutalım mı şimdi bu zokayı?