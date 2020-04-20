Önce şaşkınlık ve bekleyiş hakimdi.
Sonra sanki bir el "haydi durmayın, salgınla hedefleriniz aynı, treni kaçırmayın!" demiş gibi...
İklim değişikliği aktivistleri birden toplumların zihnini mıncıklamaya başladılar.
En son haberi görmüşsünüzdür...
NASA'dan bilim insanları ozon tabakasındaki hasarın mart ayında rekor seviyede düştüğünü müjdelemişler ve "dünya kendine geliyor" demişler.
Hani insan neredeyse içinden "aman, her şey böyle kalsın, yeter ki, dünya kurtulsun!" diye geçirecek!
Her gün dünyanın çeşitli şehirlerinden videolar akıyor sosyal medyaya...
Kanada'da geyikler şehirlere indi...
İskoçya'da karantinanın tadını çocuk parklarında oynayan dağ keçileri çıkartıyor...
Bodrum'da foklar, Karaköy'de yunuslar görüldü...
***
Hepsi de nasıl gönül okşayan, yüz güldüren görüntüler, değil mi?
Fakat işin hilesi de orada işte!
Haliç'i ziyaret eden yunuslar için hemen havaya girip "mekanın sahipleri geri geldi
" yazanları bu günler geçtikten sonra iş, aş, kazanç isterken göreceğim.
Ama küreselcilerin manipülasyon aygıtlarından biri olan iklim aktivizmi
ucuz numaralarla duygularımızı
kurcalama konusunda çok
başarılılar.
Yunuslar, ağaçlar, hava, su denince zihnimiz kıpırdanmaya başlıyor.
Öyle ki, bir yerde yakalasak endüstriyel uygarlığın ve ekonomik çarkların boğazını sıkıp işini bitirivereceğiz.
***
Korona dünyayı durdurdu...
Daha da durduracak gibi görünüyor.
İklim değişikliği aktivizmi d
e
tam bunu istiyordu zaten.
"Seçkinler hariç geniş kitlelere ihtiyaç yok, dünya onlarsız ne güzel"
demenin
koronacası...
Şimdi bunları yazdım diye beni de tu kaka etmeye kalkacak artistler olacaktır.
Oysa dünyanın şimdiye kadar geldiği gibi gidemeyeceğini
en eskiden beri yazıp
çizenlerdenim.
Ancak dürüstlük
isterim...
İklim değişikliği patırtısının defolarını görüyorsam, kabahat bende mi?
***
Yeryüzünü en çok kirleten iki ülke...
Çin ve ABD.
Çevre anlaşmalarına da imza atmıyorlar.
Peki Greta'nız ne yaptı Birleşmiş Milletler'de?
Hatırlıyor musunuz?
Ne Çin'e ne de ABD'ye laf etti. (Hangi küreselci algı operatörü Çin'e laf edebilmiş ki?)
Ama kalktı, Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye için
şikayet dilekçesi verdi.
Yutalım mı şimdi bu zokayı?