İnternet üzerinden ev eşyası alışverişinde patlama olmuş... Bazı gazeteciler bunu "insanlar sürekli evlerine eşya alıyor, böylece hayatlarına değişiklik getiriyor" diye anlatıyorlar. Medyamızın "insanları" bu kadarcık bir çevre işte! Bakliyat ve makarna için markete koşturanları ise sadece horlamak istediklerinde görüyorlar. Üç beş ev eşyası sitesinin satış oranını ve evde canı sıkılınca şımarıklık yapanları toplumun ta kendisi sanmak nasıl bir kafadır!.. Salgın günleri geçtikten sonra aynı kafayla devam eder miyiz, bilmiyorum ama "sade insan"a bu kadar uzak olmak bizi bitiriyor.
***O malum gün... Yani 10 Nisan akşamı 22.00 ile 24.00 arası alışverişe koşanlar sosyal medyada bir endüstriyel kek olan Luppo ile damgalandı. O akşamı hatırladığımızda aklımıza elinde luppoyla kasa kuyruğunda bekleyen genç geliyor. Oysa koltuğun altına sıkıştırılmış pırasa demeti daha sarsıcıydı ama sosyal medyada algı üretmek için pırasa yeterince "genç" bir malzeme değildi. Zihnimizle hamur gibi oynanıyor ve biz de buna alet oluyoruz. Peki o iki saat içinde gerçekte ne satın alınmış? İpsos'un 31 ilde yaptığı araştırmaya göre tabii ki, en çok bakliyat, makarna ve un alınmış. Ekmek bile sonra geliyor.
***Başkan Kennedy'nin yeğeni ve ünlü çevre avukatı ve eylemcisi Robert F. Kennedy jr. sert bir çıkış yaparak "Yetti artık Bill Gates!" dedi. "Seçilmemiş birinin bütün dünyaya sağlık politikası dikte etmesi olacak şey mi?" diye sordu. Haklıydı. Bunlar bizde pek konuşulup tartışılan şeyler değil ama Bill Gates gerçekten sıktı artık. Neredeyse her hafta muhtemel salgınlar üzerine ürkütücü bir açıklama yapıyor; parasını artık çok tartışmalı hale gelen Dünya Sağlık Örgütü'nü ayakta tutmaya harcıyor; aşı ve ilaç üretimine yönlendiriyor. R. F. Kennedy Jr. bütün bunları "mesihçi ve teknokratik bir sapkınlık" olarak gördüğünü de belirtti. Ama sonuçta ne olacak? Kennedy aşı karşıtlığıyla tanınıyor. O yüzden eğitimli kitleler Gates hakkında söylediklerine dönüp bakmayacak. Böylece dikkat çektiği şeyin üzeri örtülecek.
***Bugünlerde ne dinlediğimi soruyor bazı okurlarım... Şunları sıralayabilirim: Göksel Baktagir, Dhafer Youssef ve Kalben'in yeni albümü...