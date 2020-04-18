İnternet üzerinden ev eşyası alışverişinde patlama olmuş... Bazı gazeteciler bunu "insanlar sürekli evlerine eşya alıyor, böylece hayatlarına değişiklik getiriyor" diye anlatıyorlar. Medyamızın "insanları" bu kadarcık bir çevre işte! Bakliyat ve makarna için markete koşturanları ise sadece horlamak istediklerinde görüyorlar. Üç beş ev eşyası sitesinin satış oranını ve evde canı sıkılınca şımarıklık yapanları toplumun ta kendisi sanmak nasıl bir kafadır!.. Salgın günleri geçtikten sonra aynı kafayla devam eder miyiz, bilmiyorum ama "sade insan"a bu kadar uzak olmak bizi bitiriyor.

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O malum gün... Yani sosyal medyada bir endüstriyel kek olan Luppo ile damgalandı. O akşamı hatırladığımızdaaklımıza elinde luppoylakasa kuyruğunda bekleyen genç geliyor.Oysa koltuğun altına sıkıştırılmışdaha sarsıcıydı amasosyal medyada algı üretmek içinpırasa yeterince "" bir malzemedeğildi.Peki o iki saat içinde gerçektene satın alınmış? İpsos'un 31ilde yaptığı araştırmaya göre tabiiki, en çok bakliyat, makarna ve unalınmış. Ekmek bile sonra geliyor.

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Başkan Kennedy'nin yeğeni ve ünlü çevre avukatı ve eylemcisisert bir çıkış yaparak "dedi. "" diye sordu. Haklıydı. Bunlar bizde pek konuşulup tartışılan şeyler değil ama Bill Gates gerçekten sıktı artık. Neredeyse her hafta muhtemel salgınlar üzerine ürkütücü bir açıklama yapıyor; parasını artık çok tartışmalı hale gelen Dünya Sağlık Örgütü'nü ayakta tutmaya harcıyor; aşı ve ilaç üretimine yönlendiriyor. R. F. Kennedy Jr. bütün bunları "" olarak gördüğünü de belirtti. Ama sonuçta ne olacak? Kennedy aşı karşıtlığıyla tanınıyor. O yüzden eğitimli kitleler Gates hakkında söylediklerine dönüp bakmayacak. Böylece dikkat çektiği şeyin üzeri örtülecek.

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Bugünlerde ne dinlediğimi soruyor bazı okurlarım... Şunları sıralayabilirim: