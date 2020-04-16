Biliyoruz...

Virüsün fendi dünyanın düzenini yere serdi.

Farkındayız...

Son günlerde medyada iyice garip biçimde idraklerimiz ve duygularımızla oynanıyor; neredeyse saat başı Covid- 19 hakkında yeni ve ürkütücü bir tez öne sürülüyor, kafalar karıştırılıyor, sonra yalanlanıyor.

Şaşkınlıkla izliyoruz...

Dünyanın her yerindeki kimi bilim insanları iki günde bir fikir değiştirip hayata dönüş tarihini ileri atıyor.

Sonuç?

Duruyoruz.

İşler, güçler duruyor.

Endişeler ve sıkıntı at koşturuyor.

Yine de gün gelecek, bütün bunlar bitecek...

Çünkü bir "hikaye"yi hikaye yapan bir sona sahip olmasıdır.

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Bugün size işin "" tarafını; hani "" denecek günü anlatmayı istedim.Doğrusu, ben de merak ediyorum.Nasıl yeniden başlayacağız?Şangay Üniversitesi'nde doktora çalışmasını sürdüren ve üç yıldır Çin'de yaşayan'a sordum bunları...

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Salgının başlangıcından beri, doğrudan Çin'den Twitter yoluyla takipçilerine aklı selim öneriler ve bilgilerle yardımcı olan Akçay şöyle anlattı..."Üzerimizde çok ciddi bir psi- kolojik baskı vardı.Her gün ne yemek yapsam diyerek evde kendimi oyalamaktan yorulmuştum."Peki yedin mi, ne yedin?"Şu an rahatça dışarı çıkabiliyorum ama ilginçtir,Korkuyorum çünkü. Sonunda dikkatli davranmak tercihi baskın çıkıyor."

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Ya başkaları?İnsanlar dışarıdaki hayatlarına nasıl döndüler?" diyor NurettinAkçay."Bir kere hijyene verdiğimiz önem çok şeyi engelliyor. Maskesiz kesinlikle dolaşılmıyor. Hala konutların girişinde ve marketlerde ateşimiz ölçülüyor.Evlerimize döndüğümüzde baştan aşağı temizleniyor, giysilerimizi temizliyoruz."Tabii hemenOralar nasıl?"Tam olarak açıldılar" diyor Akçay. "Çinliler buralarda vakit geçirmeye döndüler. Fakat kimse tedbiri elden bırakmıyor.Sinemalar kapalı. Her yerde dezenfektanlar var.