Yetmiyor sanki...
Dünyanın çarkının dur(durul)ması yetmedi...
Corona salgını da yetmeyecek...
Yazmıştım geçen gün...
Fazlasını istiyorlar...
Covid-19 olmazsa, başka bir virüs...
Bu olmazsa, başka bir salgın...
Haberlere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız.
***
Uluslararası medyayı ve finans ağını ellerinde tutanların karanlık ve devasa bir hesapları olduğundan
şüphelenmemek mümkün
mü?
Olup bitenler karşısında "ne oluyoruz yahu?" demeyen kalmadı.
Tabii bizim zihin kireçlenmesinden ve normların deli gömleğinden mustarip akademik entelijansiyamız hariç...
Soluk aldırmıyorlar...
Rahatlama fırsatı bile vermiyorlar.
Nisan ayında birdenbire "İkinci Dalga" gelecek demeye başladılar.
Şimdi de ABD'de, İngiltere'de, Çin'de ve Rusya'da bir takım epidemiyologlar "daha ölümcül salgınlara hazır olmamız" konusunda uyarıyorlar.
En son Rusya Pandemi İzleme Merkezi sözcüsü Dr. Aleksandr Miyasnikov demiş ki, "Yeni salgınlar covid-19 salgınını aratır, yüzde 30-35 ölüm oranlı salgınlar bekliyoruz.
"
Dünya Sağlık Örgütü de unuttuğumuz domuz gribi salgınının tekrar patlayabileceğini iddia ediyor.
***
Hazır "bilinmeyen düşman"
karşısında toplumlar korku içinde teslim alınmışken
"işin ucunu bırakmayalım,
eli sürekli yükselterek yeryüzünün
iplerini ele geçirelim" planı mı
işliyor nedir?
Şimdi sürekli korkutan bilim insanlarına "Bugüne kadar neredeydiniz?
" demeyecek miyiz?
Yok, hep dile getiriyorduysanız, kitlelerin bunları işitmesini engelleyen kimlerdi, onu da açıklasanız...
Neden İspanyol Gribi'nden bu yana yüz yıl boyunca bir pandemi ihtimali bu kadar ihmal edildi ve gündemden uzak tutuldu?
Bu sorular hiç sorulmayacak mı?
***
İnsan kuşkulanıyor elbette...
Birilerinin kendi kafasına göre bir "insanlık
" oluşturmak için toplumları perişan edecek hesaplar içinde olduğundan kuşkulanıyor.
Ha! Bu arada ne oluyor?..
Dünya duruyor, milyonlarca insan işini kaybediyor ve o sırada dünyanın en zengin insanları; Jeff Bezos, Bill Gates ve Warren Buffett geçen üç hafta içinde
zenginliklerini ikiye katlıyor.
Falan filan, falan filan...
Nasıl mı?
Onu da başka zaman yazarım.
Ama sonuca bakmak olup bitenler için de bir ipucu
verebilir belki...
Belki...