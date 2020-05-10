Sessizlik için sese; susmak için konuşmaya ihtiyacımız var. Gürültüyü bastırdığımızda işittiğimiz seslerden oluşur sessizlik. Başkalarıyla gevezelik etmeyi kesip kendimizle konuştuğumuzda başlar susmak... Günün doğuşu o yüzden ürpertiyor bizi, bir anlığına da olsa ruhumuzu bir "DOLULUK" hissi kaplıyor. Ezan ve kuş sesleri. İşte sessizlik! İçimizden tatlı tatlı mırıldanıyoruz. İşte aradığımız güzel suskunluk!
***Bazılarımız sinirli sinirli söylenir hani, "yeter, ses istemiyorum!" diye... Oysa istediği dilsiz bir dünya, sağır bir zihin değildir elbette. Öyleyse artık adını koyalım: Aslında doğru düzgün DİNLEMEK istiyoruz. Sevdiklerimizin uyurken soluk alıp verişini dinlemek istiyoruz, kuşların cıvıltısını, yağmurun oluklardaki tıkırtısını, denizden doğru esen meltemin duvarlara sürtünürken çıkardığı hışırtıyı, çayın mutfaktan gelen fokurtusunu işitmek istiyoruz. Bir anlığına değil, uzun uzun... Sükunet öyle başlıyor, dinleyerek. Önce güzel seslerin suyunda yüzerek yani... Sonra içimizde devam ediyor; derine dalarak...
***Yalancı dünyanın bunaltan gürültüsünü ancak sesle yenebiliriz. Dervişlerin endişeden SEKİNETE güçlü bir ritimle (zikir ve nefesle) geçtiklerini bir kenara kaydetmeli...
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***Düşüşü önleyen sabırdır. Sükunet yani... Her şeyi HEMEN isteyenler (cennetlerinden) yeryüzüne düşerler.
***Umarım Byung-Chul Han haklıdır: "Virüs karşısında açığa çıkan aşırı panik, toplumların yeni düşmana dönük bağışıklık tepkisidir." Ama bana bu panik devasa bir toplum mühendisliğinin sonucu gibi görünüyor. Yani işlerin daha da çirkinleşme ihtimali yüksek.
***Aşıklar neden durmadan aşktan konuşurlar? Şarkılar neden sürekli aşktan bahseder? Camille Laurens güzel anlatır gerekçesini: "Zamanın kazanacağını ya da şimdiden kazandığını unutmak için aşk şarkıları söyleriz, boşluğu kelimelerle doldurur, kum saatinin daraldığı yeri cümlelerle tıkamaya çalışırız." (Aşkın Romanı )