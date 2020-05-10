Sessizlik için sese; susmak için konuşmaya ihtiyacımız var. Gürültüyü bastırdığımızda işittiğimiz seslerden oluşur sessizlik. Başkalarıyla gevezelik etmeyi kesip kendimizle konuştuğumuzda başlar susmak... Günün doğuşu o yüzden ürpertiyor bizi, bir anlığına da olsa ruhumuzu bir "DOLULUK" hissi kaplıyor. Ezan ve kuş sesleri. İşte sessizlik! İçimizden tatlı tatlı mırıldanıyoruz. İşte aradığımız güzel suskunluk!

***

Bazılarımız sinirli sinirli söylenir hani, "" diye... Oysa istediği dilsiz bir dünya, sağır bir zihin değildir elbette. Öyleyse artık adını koyalım: Aslında doğru düzgün DİNLEMEK istiyoruz. Sevdiklerimizin uyurken soluk alıp verişini dinlemek istiyoruz, kuşların cıvıltısını, yağmurun oluklardaki tıkırtısını, denizden doğru esen meltemin duvarlara sürtünürken çıkardığı hışırtıyı, çayın mutfaktan gelen fokurtusunu işitmek istiyoruz. Bir anlığına değil, uzun uzun...Önce güzel seslerin suyunda yüzerek yani...; derine dalarak...

***

Yalancı dünyanın bunaltan gürültüsünü ancak sesle yenebiliriz. Dervişlerin endişeden SEKİNETE güçlü bir(zikir ve nefesle) geçtiklerini bir kenara kaydetmeli...

***

Neden sözlüklerde "sükunet" karşılığında yazılanlar arasında "" da var? "Durmak" olmalıydı. Durgunluk farklı bir şey: Gizlenmiş bir huzursuzluk, mızmız bir geri çekilme. Bazı gençler "" diyorlar hatta. Oysa sükunet huzura açılan kapıdır; ""ya da...

***

Sükunet yani... Her şeyi HEMEN isteyenler(cennetlerinden) yeryüzünedüşerler.

***

Umarımhaklıdır: "Virüs karşısında açığa çıkan aşırı panik, toplumlarındir." Ama bana bu panik devasa bir toplum mühendisliğinin sonucu gibi görünüyor. Yani işlerin daha da çirkinleşme ihtimali yüksek.

***

Camille Laurensgüzel anlatır gerekçesini: "Zamanınkazanacağını ya da şimdiden kazandığınıunutmak için aşk şarkıları söyleriz,boşluğu kelimelerle doldurur, kum saatinindaraldığı yeri cümlelerle tıkamayaçalışırız." (Aşkın Romanı )