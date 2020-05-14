Tuhaf olana tuhaf denir.

Yaşadıklarımızdaki tuhaflığı vurgulamak bazı şapşalların sandığı gibi komplo teorisi üretmek değildir.

Ama yaşadıklarımızdaki uyumsuzluğu dürüstçe tespit etmek zorundayız.

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Dört aydır ortaya dökülen bilgilere ve iddialara bakınca,, diye düşünüyor insan...2008'den itibaren pandemi simülasyonları (sanal tatbikatlar) yapılmaya başlanmış.Çalışmalar 2012'den sonra hızlanmış.2019 Sonbaharı'nda ise zirve yapmışlar.Tahmin ettikleri tarih de deyim yerindeyse nokta atışı:Peki o zaman sormak gerekmez mi?

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Olay, üzerine sık konuştuğumuz'nunişbirliğinde yapılan ve "altı ay içinde 30milyona yakın insan ölecek" sonucunavaran simülasyondan ibaret değil.Mesela öğrendik ki, geçen yıl'ta Bakanlar Kurulu çok gizli kaydıyla"çok büyük ekonomik ve sosyalsorunlara yol açacak bir salgının eşiğindeolunduğu" hakkında bilgilendirilmiş.Guardian'a sızdırılan belgede "bu salgına hazırlık olarakhükümetin sağlık ekipmanı stoklaması vesalgın takip hizmetinin geliştirilmesi önerisindebulunuluyor.Ya sonrası? İngiltere 'ninolduğunu görüp bilmeyen kaldı mı?

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Geçenlerdeve birçok bilim kurulunun 2012'de hem Merkel 'e hem de Alman Federal Meclisi'nehakkında bir simülasyonraporu sunulduğunu öğrendik.Bu raporun medyada sanki gizli bilgiymiş gibi sunulması yanlış elbette.Amainkar etmekde yanlış olur.Rapordaki "kuru öksürük, yüksek ateş ve zatürre" belirtileri vurgusu, 65 yaş üstü nüfus için özel önlem çağrısı da ilginç.

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Sonuç olarak...Tahminlerin gerçeği 12'den vurması kadar...bu raporlara kulaklarınıtıkamış olmaları da tuhaf.Önce buraya mim koyup sonra geleceği konuşmaya başlamalıyız.