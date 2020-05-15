Ne demişti Beren Saat?
"Doğa ana düşünmemiz için odalarımıza yolladı bizi."
Sonrasında kendini "molekül"lere ayırıp bizlere sevgi sinerjisi (!) falan gönderdiği için başlangıç cümlesi dikkatlarden kaçtı.
Aslında pek yaygın bir söylem.
Salgın dünyayı etkisi altına aldığından beri bazı kesimler doğaya üstün bir "şuur" katma; hatta bir nevi "Tanrılaştırma" çabasındalar.
Eh, söyleyin bana hangi seküler "inançsız" yapabilmiş ki?
***Gazete eklerinde, internetin sevgi pıtırcığı sitelerinde, yeni ekolojinin tapınmaya dönüştüğü mahfillerde sık sık görüyoruz...
***Kim bunlar?
***
Şu kesin...
Yeni ekoloji bir tür "din" olmak istiyor.
Pandemi sonrası bunu daha net göreceğiz.
İşin ilginci, tuzu kuru sosyal sınıflar da "doğa ana" tasavvuruna bayılıyorlar.
Kapitalizm günahlarını bu yolla temize çekip baştan başlamayı düşünüyor.
Bu açıdan uyanık olmakta fayda var.
Doğa'nın yakasını hem onu sömürüp tahrip edenlerden, hem de bu tip kafalardan kurtarmak gerek.
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KISA BİR ARA
Sevgili okurlar...
Zihnimin biraz yön değiştirmeye ve içine bakmaya ihtiyacı var. Bu yüzden izninizi rica ediyorum.
Çok sürmeyecek. Perşembe günü bu köşede buluşmak üzere hoşça kalın!