Yarın bayram... Elbette geçmişte ağızların alıştırıldığı haliyle "Şeker Bayramı" değildir bu bayram ama şeker gibi bir bayramdır... Tabir caizse, bütün bir ramazan ayının oruç açışıdır. Sevinçle bir araya toplanma vaktidir. Bu kez dijital ortamlarda toplanıp bayramlaşacağız. Bir yandan da "içimiz"de çoğalacağız. Daha önce bayramın neşesi ve telaşıyla hızla gelip geçen düşünceler, duygular, hatıralar bu kez zihnimizde yoğunlaşacak... Bunu da yaşayacağımız varmış, var bir hikmeti! Olur olmaz şeyleri "inanılmaz" nidasıyla karşılayan gençler şu yaşadıklarımızdaki "inanılması güç" gerçekliği kavrayabiliyorlar mı acaba?

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Gazeteden arayıp hazırladıkları bir yazı dizisi için sordular: "" Durdum bir an. Güldüm sonra. "" dedim; "Çünkü şu ömrümde hiçbir bayram bu kadar farklı geçmeyecek, hiçbiri bu kadar beklenmedik, bu kadar ilginç olmadı."

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Keşke şimdi evlerde kapalıyken, koşturmaca ve telaş durmuşken...Ama öyle değil işte! Evlerin içerisi de dışarıyı andırıyor çoğu zaman. Hep bir patırtı, bir telaş.

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Malum, salgın günlerinde zorunlu olarak"yı sindirilebilir bir durum kılmak; dahası sevdirmek için türlü çeşitli etkinlik yolları bulundu. "Evlerimizde kalmamız birlikteliğimizi önlemez" temalı etkinlikler. Şuraya bir mim koyunuz: Böylece ne kadar kolayca koşulları meşrulaştırabildiğimiz, nasıl "" oluverdiğimiz gerçeğiyle de yüzleştik... Bu etkinlikler içinde en çok ilgi toplayanı müzisyenlerin evlerinde otururken dijital teknoloji yoluyla birlikte konserler vermeleriydi.Alkışlayanlar çok. Ama bana sorarsanız, durum acıklı. Konser veya canlı performans denen şeydir, ta o andabirbirini tutmasıdır. Müziğin ruhu biraz da budur. Bunlar yok tabii. Nasıl olsunlar?

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Sevgili okurlar, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bayram boyunca kısa kısa notlarımla bu köşedeyim.