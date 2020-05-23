Yarın bayram... Elbette geçmişte ağızların alıştırıldığı haliyle "Şeker Bayramı" değildir bu bayram ama şeker gibi bir bayramdır... Tabir caizse, bütün bir ramazan ayının oruç açışıdır. Sevinçle bir araya toplanma vaktidir. Bu kez dijital ortamlarda toplanıp bayramlaşacağız. Bir yandan da "içimiz"de çoğalacağız. Daha önce bayramın neşesi ve telaşıyla hızla gelip geçen düşünceler, duygular, hatıralar bu kez zihnimizde yoğunlaşacak... Bunu da yaşayacağımız varmış, var bir hikmeti! Olur olmaz şeyleri "inanılmaz" nidasıyla karşılayan gençler şu yaşadıklarımızdaki "inanılması güç" gerçekliği kavrayabiliyorlar mı acaba?
***Gazeteden arayıp hazırladıkları bir yazı dizisi için sordular: "Bize farklı ve ilginç bir bayram hatıranızı anlatır mısınız?" Durdum bir an. Güldüm sonra. "Çarşamba günü arayın bence" dedim; "Çünkü şu ömrümde hiçbir bayram bu kadar farklı geçmeyecek, hiçbiri bu kadar beklenmedik, bu kadar ilginç olmadı."
***
***Malum, salgın günlerinde zorunlu olarak "evde kalma"yı sindirilebilir bir durum kılmak; dahası sevdirmek için türlü çeşitli etkinlik yolları bulundu. "Evlerimizde kalmamız birlikteliğimizi önlemez" temalı etkinlikler. Şuraya bir mim koyunuz: Böylece ne kadar kolayca koşulları meşrulaştırabildiğimiz, nasıl "ikna" oluverdiğimiz gerçeğiyle de yüzleştik... Bu etkinlikler içinde en çok ilgi toplayanı müzisyenlerin evlerinde otururken dijital teknoloji yoluyla birlikte konserler vermeleriydi. Bu konserler bayram boyunca internet ortamında sürecek. Alkışlayanlar çok. Ama bana sorarsanız, durum acıklı. Konser veya canlı performans denen şey bir tür sinerjidir, ta o anda müzisyenlerin kimyalarının birbirini tutmasıdır. Müziğin ruhu biraz da budur. Bunlar yok tabii. Nasıl olsunlar?
***Sevgili okurlar, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bayram boyunca kısa kısa notlarımla bu köşedeyim.