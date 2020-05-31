Kapıdan dışarı çıkarken aynaya bakıyorum. Son kontrol. Maskenin kapattığı yüz. Sadece bakış. Bakan ama bakılamayan gözler. Tamam, diyorum içimden, belki de bu daha iyi! Neden? Çünkü normal zamanlarda aynada yüzümü ararım. Siz de öylesinizdir. Bir türlü emin olamayız. Her bakışta yüzümüz değişir, zihnimizdekiyle arasında sanki bir eğretilik, hatta yanlışlık olduğu hissi büyür: "BU BEN MİYİM?"
***Bana ben bakamam. Yüzümün sana ihtiyacı var...
***"Aynaya baktığımda kendimi göremem. Fotoğraftaki suretim gibi bakamam. Yüzümde hep başka bir yüz vardır; daima başka yüzlerle maskelenirim. Giderek yaklaşılan ama hiçbir zaman ele geçirilemeyendir; oradadır, maskenin hemen arkasında." ( Ergun Kocabıyık / Aynadaki Narkisos- Herşey ve Hiçbirşey Olarak Yüz )
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***"Yüzünü kaybetme suçu. Başkalarına ulaşma yollarını kapatma suçu. Başkalarının sevinç ve hüzünlerine karşı kayıtsız kalma suçu." ( Kobo Abe / Başkasının Yüzü )
***Kesin. Aşk yüzü sevmektir. Davranışlardan hoşlanılır. Beden çekici gelir. Ama sevilen yüzdür.
***2018 Nobel Edebiyat ödülü sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk salgın günleri hakkındaki düşünceleri ve hislerini "Penceremden Yeni Bir Dünya" başlığıyla kaleme almış. İçe kapanık kişilerin yaşadıkları rövanş duygusunun tanıdık anlatımı. Bir tür zafer kutlaması. "İşte şimdi hepiniz benim gibisiniz ama ben izolasyon travması yaşamıyorum, mutluyum" ifadeleri ve elbette tabiatın geri dönüşü üzerine güzellemeler. Hepsini anlıyorum. Fakat şu romantizm aldatıcı: "Virüs bize öldüğümüzü, ölümlü olduğumuzu hatırlatıyor." Hadi canım! Görmüyor musun? Şimdi de rakamlar ölüyor. Ateş düştüğü yeri yakıncaya kadar bütün kayıplar istatiksel.