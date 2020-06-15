Nihayet anladık mı?
Yediğimizin, içtiğimizin...
İşimizin, işsizliğimizin...
Siyasetimizin, sosyolojimizin...
Korkularımızın, umutlarımızın...
İçi ayrı, dışı ayrı değil.
Gerçekten bir gündem varsa...
O da uluslararası gündemdir.
Virüsten önce de böyleydi, virüsten sonra kesinkes böyle...
***
Çok önceden konuşmaya başlamamız gerekirdi...
Dolar,
gerçek anlamda para değil.
Baştan aşağı "değerli yalan"
dan ibaret bir savaş aygıtı.
Ve bu düzen böyle devam edemez.
***
Çok önceden konuşmaya başlamamız gerekirdi...
Ekonomik/toplumsal gelişmeler içinde pilot olmayan bir uçak gibi ilerliyor
ve devletler
bu uçağı yerden kontrol
edemiyor.
Hiçbir toplum bu uçağı yere indirmeyi başarmadan güvende kalamaz.
***
Çok önceden konuşmaya başlamamız gerekirdi...
Böyle giderse...
Kriz zenginleri kurtaracak, yoksullarla aradaki uçurum iyice açılacak ve maalesef orta sınıflar biraz daha eriyecek...
Buna izin verilemez.
***
Yukarıda saydıklarım ve benzeri meseleler TV'lerde, medyada, sokakta daha yeni konuşulmaya başlandı.
Nihayet!
Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş gibi "dışarısı
"nın üçüncü sınıf içerdeki temsilcilerinin ne yapıp ettiğiyle gündemin oyalanması isteniyor, biliyorum.
Fakat böyle ilerlenemez.
***
Virüsün faydası mı?
Hiç öyle bir şeyin faydası olur mu?
Ama ille de bunu soracaksanız, cevabım açık: Faydası bu "uyanış
" oldu.
Yunuslar Haliç'e gelmiş, geyikler parka inmiş gibi süslü manipülasyon hikayelerini geçin...
Bu dramatik uyanış yaşadığımız kötü tecrübenin tek faydalı yanı.
Ama küresel salgını kullanıp yönlendiren küreselci odak milletlerin sorgulama kapasitesi ve isteğini de "yönetmek
" istiyor.
***
Şimdi bütün kavga şunun üzerine...
Neleri tartışacağız, neleri tartışmayacağız; neyi sorgulamak doğru, neyi sorgulamak yanlış? (Şaka değil, global sosyal medyada sansürden geçilmiyor.)
Kaç kez yazacağım bilmiyorum.
Uyku yok, dik durmak isteyene.
Uyanık olmak zorundayız.
*
NOT DEFTERİ
Kazanmak ve kaybetmek komşudur. Bedellerini hesaplamadan kazanca yaklaşmayın. (HIROSHI MORIYA / Savaş Sanatlarında 36 Gizli Strateji)