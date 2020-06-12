Ben "şey"i anladım.

Hiç şaşırmadım!

Yıllar boyu okul, müfredat, kültür hep bunun için vardı.

Birçok kuşak böyle düşünmek için eğitildi.

Hele 90'ların gençleri...

Ancak "şey" sayesinde yırtabileceklerini düşündüler; dönemin medyası tarafından az yıkanmadı beyinleri.

Bu çark hala alttan alta çalışıyor.

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'nun geçengün Meclis kürsüsünde söz ettiğii kastediyorum.Hani dedi ya Kaboğlu..."Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı. Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlarbizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirası bunlar."Şey, o şey işte!Belli ki, Kaboğlu da "" lafını işitince hazırola geçmek üzere eğitilip yetiştirilenlerden. CHP deseniz, zaten bu işin içerideki siyasi bayisi.

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Böyleuydurup bütün dünyayıesir ettiler.İnsanlık, ortak, miras...Kelimeler müthiş.Ve nasıl da aldatıcı!Oysa "dedikleri kendileri...Yoksul, yoksun ve yabancı gördükleri hiçbir toplumsal kesim umurlarında değil.

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Özellikle dikkat ediniz; "" değil diyorKaboğlu.Batı'nınnasıl birmanipülasyona tabitutup zihinleri etkilediğinibu laf yeterincesarsıcı biçimdeanlatıyor.Söz konusu olan cami bile olsa...İrkilip soruyorsun; kimin peki?Cevap belli: "Ortak miras."Ne varsa bu yollageçiriyorlar.

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bu aslında.Hayat yok artık orada.İnsan yok, can yok, ruh yok!Bakıyorsun...yerine çevirmişler, zaman içinde yaşayan ""yı yere sermişler!Adı üstünde işte...Her şeyi anlatıyor; sen sadece "sin!

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Şükür ki, artıkatıyor.Kaboğlu gibiler daha çok konuşsalar keşke...Ki, içinde debelendiğimiz "" iyice ifşa olsa!..