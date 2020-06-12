Ben "şey"i anladım.
Hiç şaşırmadım!
Yıllar boyu okul, müfredat, kültür hep bunun için vardı.
Birçok kuşak böyle düşünmek için eğitildi.
Hele 90'ların gençleri...
Ancak "şey" sayesinde yırtabileceklerini düşündüler; dönemin medyası tarafından az yıkanmadı beyinleri.
Bu çark hala alttan alta çalışıyor.
***
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu
'nun geçen
gün Meclis kürsüsünde söz ettiği "şey"
i kastediyorum.
Hani dedi ya Kaboğlu...
"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı
da müze olarak korunmalı. Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık
bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirası bunlar."
Şey, o şey işte!
Belli ki, Kaboğlu da "insanlığın ortak mirası
" lafını işitince hazırola geçmek üzere eğitilip yetiştirilenlerden.
CHP
deseniz, zaten bu işin içerideki siyasi bayisi.
***
Böyle yüceltilmiş bir terim
uydurup bütün dünyayı
esir ettiler.
İnsanlık, ortak, miras...
Kelimeler müthiş.
Ve nasıl da aldatıcı!
Oysa "insanlık"
dedikleri kendileri...
Global oligarşi ve onlara köle tüketiciler.
Yoksul, yoksun ve yabancı gördükleri hiçbir toplumsal kesim umurlarında değil.
***
Özellikle dikkat ediniz; "bunlar artık bizim kendi şeyimiz
" değil diyor
Kaboğlu.
Batı'nın tarih kavramı ve kültürünü
nasıl bir
manipülasyona tabi
tutup zihinleri etkilediğini
bu laf yeterince
sarsıcı biçimde
anlatıyor.
Söz konusu olan cami bile olsa...
Elinden olmasa, zihninden kopartan bir bakış...
İrkilip soruyorsun; kimin peki?
Cevap belli: "Ortak miras."
Ne varsa bu yolla kendi envanterlerine
geçiriyorlar.
***
Müze ve müzecilik
bu aslında.
Hem sömürgecilik artığı bir tutum, hem de bir tür ölü sevicilik.
Hayat yok artık orada.
İnsan yok, can yok, ruh yok!
Bakıyorsun...
Sergi
yerine çevirmişler, zaman içinde yaşayan "mana
"yı yere sermişler!
Adı üstünde işte...
Her şeyi anlatıyor; sen sadece "ziyaretçi"
sin!
***
Şükür ki, artık bu toplumun zihnine dışardan yapılan yamaların dikiş yerleri
atıyor.
Kaboğlu gibiler daha çok konuşsalar keşke...
Ki, içinde debelendiğimiz "yerli oryantalizm
" iyice ifşa olsa!..