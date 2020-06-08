Yine mi konu salgın demezsiniz, umarım...

Aslında daha sözün başındayız.

Salgını yaşadık.

Şimdi sıra bu işin arkasını önünü sorgulamaya geldi.

Uzun sürecek.

Birçok şey karanlıkta kalacak yine de...

Ama hem bulaşmaya karşı tedbirlerimizi sürdüreceğiz...

Hem de sorgulayarak gelecekteki benzer gelişmeler karşısında zihinsel/davranışsal donanımımızı güçlendireceğiz.

Başka çare yok!

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Önce şunda anlaşalım...Virüs hiç olmamış gibi davranmak ergen işi ve tehlikeli bir eğlence (!) olmaktan öteye gitmiyor.Tersine...Ortada "bir şey varsa...Bu tam da virüsün gerçekliğinden ve kamu düzenleriyle virüs arasındaki (tabir caizse) ""dan kaynaklanıyor.Bütün dünyada resmen tasdik edilmiş ve "" sayılmış uzmanların dışında kalanların (Nobelli falan da olsalar) sesleri kısıldı.Virüsle en ön saflarda savaşmış uzmanlar bile yavaş yavaş işin bilimsel zemini hakkında sosyal medyadan içlerini dökmeye başladılar: "

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Ama herkes şunun net olarak farkında...Global salgın (pandemi)hayatı durdurdu, insanlarıendişe duygusuna hapsetti.Global sorunlarla mücadeleyi global kurumlar (Dünya Sağlık Örgütü, IMF, ideal bir global hükümet, vd.) çözer mesajı şimdiden zihinlerde mayalandırıldı."Kitle bağışıklığı" yöntemini izlemekte ısrar edince derhal (virüs tarafından) "" evine kapatılan Birleşik Krallık Başbakanı'ndan söz ediyorum.Bunu konuşmanın vakti gelecek mi acaba?

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Peki "kitle bağışıklığı" yöntemini sonuna kadar uygulayan ve hayatı kapatmayan'e ne oldu dersiniz?13 Mart'ta başlayan süreçte önce çok heyecanlanmışlar ve yaşlılar konusunda ciddi hatalar yapmışlardı.Sonra yavaş yavaş toparlandılar ve bir hafta önceAma şunu unutmayalım: İsveç , dünya sisteminin merkezinde bir ülke değil.Olaf Palme dönemini hatırlayın. İsveç'e daima siyasal/sosyal konularda "" verilmiştir.

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Sorular çok.Biriktikçe birikiyor.Yazıp çizeceğiz.İşimiz bu...