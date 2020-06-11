"Herkes maske kullanacak, temas azaltılacak.

Sinema salonları kapatıldığı için kablo kanallar ve dvd dükkanlarından film kiralamalarında patlama yaşanacak..."

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"Birçok Amerikan şehrinde sokaklar boşalacak.Haber kanalları sürekli bu görüntüleri ekrana getirecek."

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"Dış ve iç hatlara uçuşlar durdurulacak, şehirlerarası seyahat kısıtlanacak. Ordu halka yardımcı olacak. Bazı şehirlere

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Parklardakiçocuk oyun alanları ıssız kalacak. Spor sezonu derhal bitirilecek. Ekonomi hızla derin bir duraklama devresine girecek."

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İki haftadır, 2008-2011 arasında ciddi Amerikan dergilerinde yayımlanmışfütüristik (gelecek tahminleri)makaleleri karıştırıyorum.Hemen hepsindetahminivar.Araştımacılar üç aşağı beş yukarı neler olacağını yukarıda alıntıladığım gibi tarif etmişler.'lar (AVM'ler) için dil oyunu yaparak ""; yani "tüketim dininin sessiz türbeleri haline gelecekler" diye yazanlar bile var.

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İlginç.Neredeyse her Batı ülkesinde, hele ABD'deki araştırma kurumlarında küresel salgın tatbikatları yapılmış.Sonuçlar ve tahminler yayımlanmış.Almanya'da olduğu gibi, bazı ülkelerde doğrudan meclislere bilgi verilmiş, ABD'de istihbarat kurumları bilgilendirilmiş, vs.Ne var ki,Çin özel bir durum.Ama genel olarak baktığımızda sağlık sistemini böyle bir ihtimale karşı hazırlıklı hale getirmiş (G.Kore, Türkiye ve bir ölçüde Almanya hariç) bir ülke yok...Eh durup "" diye sormamak olur mu?

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Belki soruyu şöyle de sorabiliriz...Ve tabii şu sorunun da tam zamanıdır...Son yirmi yıldır tuzu kurulara yönelik" tıbbına verilen önemin ""nı geri plana atmasının dünyadaki bu perişanlıkta hiç mi payı yok?