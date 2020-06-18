Covid-19 bir virüs...

Yayılır, yıkar, hasta eder, öldürür.

Lakin bütün virüsler gibi bir an gelir, ya etkisini kaybeder ve geldiği gibi gider ya da bir çaresi bulunur.

Peki ya zihnimize enjekte edilen virüsler için de süreç böyle mi işler?

Maalesef, hayır!

Zihinsel tasavvurlarımızı etkileyen, bizi bölüp perişan eden fikir ve duygu virüsleriyle mücadele etmek çok daha zor.

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Mesela yaklaşık 150-200 yıl önce aramızda yayılmaya başlayan o virüs...Hani her sosyal problemi, her sıkıntıyı derhal "ye başlamak vebir fırsat olarak görmekten kendimizi alıkoyamama hastalığı...Bir türlü etkisini kaybetmiyor.

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Geçen gün sosyal medyada paylaşılan bir etiket çok rahatsız ediciydi...Neymiş?Vakalar hızla yeniden artmaya başlamış.Bunun sebebi Sağlık Bakanı'mızın dediği gibi "aşırı iyimser tedbirsizliğimiz" değilmiş, doğrusunu zamanında Aziz Nesin söylemişmiş...Yani ""ymış!Tabii bu etiketi paylaşanların yüzlerinde beliren üstenci ifadeyi kestirebiliyorum.Herkesi aptal kendini akıllı sanansırıtkanlığını...Vebu türden sosyal medya rüzgarlarından pek hoşlandıkları da açık.

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Yapmayalım arkadaşlar!Bizi buna iten içsel dürtülerimize set koyalım.Makro gündem konusunda biraz daha sakin kalalım.yaşamasına izin vermeyelim.Salgından kırılan ve şimdilerde deli gibi kendilerini her türlü tedbirden uzak halde sokaklara atan ülkelerde bu laflar edilmezken bizim birbirimize böyle yüklenmemizdeki tuhaflığı görmüyor musunuz?

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Hele geçmişte sürekli", "" ve daha bir sürü hakaret yiyenkesimlerde şu sıralarda oluşan hallere inanmaktagüçlük çekiyorum.Seküler seçkinler yüklendiğinde dik durup "tamam kardeşim ben onurlu bir zenciyim!" diyenler şimdi maskesini burnundan aşağı indirmiş birini gördüğünde kibarca uyarmak yerine "seni çomar zenci!" diyecek hale gelecekse,demektir.Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı kurallara uymak ve tedbirli olmak konusunda uyarmaktan yorulmayalım.Ama bir de salgın yüzündenneyin nesidir?Sakın!Bu pis tuzağa düşmeyelim.